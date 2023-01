Altro che Hollywood, le vere star vivono qui

Fonte: IPA Ville di lusso a Calabasas, in Ccalifornia

Ci viveva la scomparsa Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, ed è un posto piuttosto sconosciuto ma davvero esclusivo. Sì, perché sulle buche delle lettere dei suoi vicini di casa si leggono cognomi come Spears‎ (Britney), Cyrus (Miley),‎ Kardashian‎ (Kim), Gomez (Selena), West (Kanye), Foxx‎ ‎(Jamie), Osbourne‎ (Ozzy) solo per citarne alcuni.

Capite bene che la crème dello star system americano è concentrato qui, in una piccola cittadina nella Contea di Los Angeles chiamata Calabasas.

Il luogo è a dir poco paradisiaco, immerso nel verde, lontano dal caos della grande metropoli e dai rumori del traffico delle grandi Highway a 12 corsie. Qui il valore degli immobili si aggira intorno ai 3,8 milioni di dollari. Se sbirciate su Google Maps vedete solo grandi ville dai tetti di mattoni rossi con altrettanto ampie piscine.

Calabasas, buen retiro vip

Calabasas si sviluppa sulle colline della San Fernando Valley e le montagne a Nord di Santa Monica, una zona molto esclusiva della California. Poco turistica, è uno dei luoghi tenuti più segreti proprio per garantire la privacy dei suoi abitanti. Un luogo da film. Certo, non tutti sono celebrity.

C’è un piccolo centro storico con case tradizionali fatte ancora di legno dove sembra di stare dentro un film Western. Pensate che proprio a Calabasas si trova ancora oggi uno dei edifici più antichi – per gli Stati Uniti il 1844, anno della sua costruzione, è già storico – della California, chiamato Leonis Adobe. Un edificio privato che prende il nome dal proprietario, poi abbandonato e poi recuperato per entrare a far parte del circuito degli edifici storici nazionali. Dicono che sia pure una casa stregata.

Natura e privacy

Intorno alle ville delle celeb c’è poco o niente. Ed è proprio per questo che hanno scelto questo luogo lontano dalla folla e da occhi indiscreti. Montagne a perdita d’occhio, tra cui il famoso Calabasas Peak dove gli appassionati di trekking e di escursioni vengono a camminare lungo un trail molto conosciuto da queste parti per le formazioni rocciose e i branchi di cervi che s’incontrano. Ma anche perché qui, d’estate, la temperatura torrida della California del Sud registra tra i 5 e i 10 gradi in meno e quindi è un luogo dove si viene anche solo per prendere un po’ di fresco e ammirare il panorama meraviglioso.

Un angolo d’Italia amato dalle celeb

Che Beverly Hills non sia più l’indirizzo preferito dai veri vip già da un bel po’ di tempo lo dimostra il fatto che, oltre a Calabasas, ci sono altri luoghi lontani da L.A. dove le celebrity amano rifugiarsi,

Un altro posto pieno zeppo di personaggi del mondo dello spettacolo e dello showbiz è Montecito, divenuto un po’ più famoso, e giunto ormai sulla bocca di tutti per via di una celebre coppia che si è trasferita a viverci: Harry e Meghan. Dista poco più di un’ora Calabasas, nei pressi della cittadina di Santa Barbara. Qui hanno casa – se così possiamo definire le mansion da milioni di dollari – Oprah Winfrey, Ariana Grande, l’attore Rob Lowe e molti altri oltre ai duchi di Sussex.

Dicono che Montecito ricordi molto un angolo d’Italia. Furono proprio alcuni coloni italiani a fondarla alla fine del 1800 perché la costa e il paseggio ricordavano loro il nostro Paese, con piante di ulivi, roseti e frutteti che ancora oggi caratterizzano il luogo.