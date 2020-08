L’Alta Badia è la meta dell’estate preferita dai vip

editato in: da

L’Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è una delle zone più belle delle Alpi. All’ombra dei “monti pallidi”, è il luogo ideale dove trascorrere l’estate, in montagna, lontano dalla folla, dove respirare aria buona e dove stare all’aria aperta a contatto con la natura.

È il compresorio alpino preferito dai vip quest’anno, che hanno deciso, tra un tuffo a Capalbio e uno a Varigotti, di trascorrervi l’estate.

Alessia Marcuzzi con la famiglia ha scelto San Cassiano come meta delle vacanze ad agosto (dopo essere stata a Capalbio), dove fare trekking salutari e soste nei rifugi di montagna. Come il Rifugio Scotoni, a 1.985 metri sul livello del mare, immerso nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, circondato dai monti Lagazuoi, Fanis, Scotoni e Conturines, dove la figlia Mia (avuta da Francesco Facchinetti) si diverte con gli animali della fattoria e gli alpaca.

A farle compagnia Greta Lucia, figlia di Elena Santarrelli e dell’ex calciatore Bernardo Corradi, in vacanza con loro. Le foto postate su Instagram da entrambe le showgirl non lasciano dubbi: abbracciate al cospetto delle Dolomiti, in posa sul Lagazuoi, stories di passeggiate su sterrati di montagna e relax nei rifugi in quota. Smessi i tacchi alti e i mini abiti strizzati, Alessia ed Elena indossano ora short sportivi e scarponcini da trekking, ma fanno sempre la loro bella figura.

Solo qualche giorno prima in Alta Badia era venuta anche Michelle Hunziker con l’intera “banda” Trussardi (inclusi i 3 cani). Soddisfatta del mare e della spiaggia ligure di Varigotti, anche la nota conduttrice Tv, calzettoni, scarponcini, camicia a scacchi e treccine, si è divertita inerpicandosi sui sentieri più impegnativi di queste guglie rocciose raggiungendo gli altipiani che sono dei belvedere meravigliosi. Tra le escursioni più spettacolari che si possono fare in Val Badia c’è il giro attorno al gruppo del Sella, la Sellaronda, uno dei circuiti più belli e rinomati delle Alpi.

D’estate si possono fare anche dei simpatici pic-nic in vetta. Sono dieci i rifugi che aderiscono all’iniziativa: si può ordinare il proprio cestino, diverso in ogni baita, a base di prodotti del territorio, dallo speck ai formaggi di malga.

Ma l’Alta Badia ospiterà anche Red Canzian, compositore, bassista e cantante dei Pooh, che si esibirà in un magico concerto outdoor a Boé, a oltre 2000 metri di altitudine, sopra Corvara. E poi, per l’evento “Incontri con l’autore”, la rassegna letteraria che dura fino al 21 agosto, arriveranno Dj Linus, l’attore Michele Mirabella e Massimo Cacciari.