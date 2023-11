L’albero di Natale più bello del mondo sta per essere acceso

La città di New York sta per trasformarsi in una fiaba di Natale. A illuminarla ci sarà, come sempre, l'albero più celebre del mondo

Fonte: iStock/Kirkikis Rockefeller Center, l'albero di Natale sta per acceso

Quando il calendario segna la fine di novembre, gli amanti del Natale sanno che è arrivato il momento di accogliere il periodo più magico e scintillante dell’anno. Tra i momenti più attesi c’è sicuramente l’avvio del countdown che ci trasporta nelle splendide e affascinanti tradizioni del Periodo dell’Avvento, meglio ancora se queste sono vissute in giro per il mondo e in tutte quelle destinazioni che si sono appropriate dello spirito natalizio.

Ma non è tutto perché sempre a fine novembre una delle celebrazioni più famose del pianeta si trasforma in un appuntamento davvero imperdibile. Mercoledì 29 novembre 2023, tra spettacoli artistici e musica dal vivo, verrà acceso l’albero di Natale più bello del mondo. Stiamo parlando del gigantesco abete rosso del Rockefeller Center di New York che è già una celebrità. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Bentornati a New York, dove il Natale è una favola da vivere

Organizzare un viaggio a New York, in qualsiasi periodo dell’anno e in ogni stagione, è sempre un’ottima idea. Lo è perché la grande metropoli degli Stati Uniti è un concentrato di meraviglie che incantano e sorprendono a ogni passo.

I neon di Time Square, il Teatro Broadway e il suggestivo Central Park, e poi ancora l’Empire State Building e tutti quei grattacieli che caratterizzano in maniera unica e straordinaria uno degli skyline più belli e suggestivi del mondo intero.

Raggiungere New York, dicevamo, è sempre un’ottima idea. Ma farlo adesso, vuol dire concedersi di vivere una delle esperienze più magiche di sempre che ha a che fare proprio col Natale. Nella Grande Mela, infatti, il periodo dell’Avvento è una cosa seria: lo sono le tradizioni, le parate e le decorazioni. Provate a dare uno sguardo a Dyker Heights: il quartiere delle luci di Natale vi lascerà senza fiato.

C’è un altro motivo, però, per raggiungere New York e vivere il sogno americano a dicembre, e ha a che fare con quello che è l’albero di Natale più bello e famoso del mondo che proprio in questi giorni sarà protagonista di una spettacolare cerimonia di accensione.

L’albero di Natale al Rockefeller Center sta per essere acceso: le date e il programma

Come ogni anno, l’albero destinato a diventare il simbolo del Natale a New York, è stato individuato con largo anticipo. La scelta, quest’anno, è ricaduta su un abete rosso di Binghamton dall’altezza di 24 metri e di un diametro di 13, donato dalla famiglia McGinley di Vestal alla città.

La star delle feste è arrivata nelle scorse settimane nella Grande Mela, e da quel momento sono iniziati i preparativi per la grande cerimonia di accensione che si terrà mercoledì 29 dicembre subito dopo il tramonto, con tanto di artisti e musica dal vivo, e che darà ufficialmente inizio ai festeggiamenti di Natale.

Sotto il grande albero, che perpetua la tradizione iniziata nel 1931, ci sarà come di consueto la pista di ghiaccio The Rink, uno dei luoghi più frequentati dai cittadini e dai viaggiatori durante il periodo dell’Avvento.

La cerimonia di accensione sarà trasmessa in televisione dalla NBC, mentre l’albero resterà acceso tutti i giorni dalle 6.00 alle 00.00 fino al 7 gennaio. In occasione della Vigilia resterà a illuminare il Rockefeller Center per tutta la notte, mentre a Capodanno verrà spento alle 21.00

Se avete in mente di organizzare un viaggio a New York, questo Natale, vi consigliamo di ammirare il grande albero dalla 5th Avenue. Da lì la vista è davvero meravigliosa.