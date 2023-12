L’albero più bello del mondo è italiano: è a tema Barbie e celebra le donne

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: IPA Albero di Natale a tema Barbie, Terrasini

In un’atmosfera festosa, carica di significati profondi e palpabili, è stato acceso un albero di Natale diverso da qualsiasi altro. Ricco di vivaci tonalità di rosa, rappresenta non solo la stagione natalizia, ma anche un vibrante e commovente omaggio alla battaglia contro la violenza sulle donne, coinvolgendo tutti noi in un messaggio di speranza e solidarietà.

Ci troviamo nel pittoresco paesino di Terrasini, nella provincia di Palermo, più precisamente nella vivace Piazza Duomo, in cui quest’albero tutto in rosa risplende, illuminando l’atmosfera con la sua luce delicata. Ogni decorazione, ogni luce che brilla, è un tributo alle donne che hanno sofferto, un impegno emotivo e importante per dire “basta“, per stimolare il cambiamento e per costruire un futuro in cui ogni donna possa vivere senza paura.

Terrasini illumina il Natale per tutte le donne del mondo

Nel suggestivo contesto di Terrasini, una splendida località balneare a due passi da Palermo, l’atmosfera natalizia si è tinta di un sorprendente rosa Barbie. Quest’anno, la storica Piazza Duomo brilla con un maestoso abete di Natale rosa, un omaggio alla celebre bambola che racchiude un significato profondo e commovente.

Il progetto è stato ideato da Vincenzo Cusumano, assessore al Turismo del Comune di Terrasini. Accanto all’albero, un messaggio potentissimo cattura l’attenzione dei passanti: “Come nel mondo di Barbie, in cui si combatte per il diritto delle donne ad avere ambizioni durante il passaggio dal mondo di plastica a quello reale. Più Barbie si sente donna, meno desidera una vita perfetta da bambola.”

Non è solo un simbolo di gioia e festività, ma anche un promemoria della lotta continua per l’uguaglianza di genere e per il diritto delle donne di sognare e ambire a più di quello che la società spesso pretende da loro.

E così, l’albero si illumina davanti al magnifico Duomo di Maria SS. delle Grazie. La sua imponente facciata domina l’orizzonte, un simbolo di fede e tradizione che dimostra la sua eterna bellezza, risplendendo di una calda luce natalizia. Un tributo all’incredibile forza delle donne e un richiamo a celebrare e onorare il loro ruolo nella società ogni singolo giorno.

Un coinvolgimento condiviso per dire “no”

L’albero, bellissimo e unico nel suo genere, è adornato con cuori, stelle, faccine di Barbie, occhiali da sole, rossetti: ogni decorazione rappresenta un messaggio d’amore, di riconoscimento e di ammirazione rivolto a tutte le donne, in ogni parte del mondo.

Una trentina di volontari dall’Associazione Arcobaleno hanno collaborato con passione per creare questo straordinario capolavoro. Hanno lavorato insieme, mettendo tutto il loro impegno nella costruzione della base dell’albero e nella realizzazione dei decori.

Ogni singolo dettaglio riflette l’amore e la dedizione che hanno destinato a questo progetto. Le luci dell’albero, che risplendono come stelle nella notte siciliana, sono state magicamente allestite da Nuccio Anselmo, il rinomato direttore artistico del Terrasini Opera Festival e del Sicilia Classica Festival. Grazie alle sue incredibili abilità artistiche, l’albero brilla ancora di più, diventando un autentico punto di riferimento che illumina la città.

Agata D’Anna, Presidente dell’Associazione Arcobaleno, ha espresso grande soddisfazione per il progetto realizzato. “Siamo molto felici del risultato finale” hanno dichiarato. Inizialmente, l’idea era di creare un tema specifico contro la violenza sulle donne, ma ha ritenuto che lanciare un messaggio positivo avrebbe avuto più senso e valore, soprattutto durante il periodo più magico dell’anno, il Natale. “Quest’anno, dunque, il nostro Natale è rosa, speriamo che il messaggio arrivi“, ha concluso, sottolineando l’importanza di diffondere un messaggio di speranza e amore.