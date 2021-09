Abu Dhabi aggiorna le regole di ingresso: cosa sapere

editato in: da

Tra le mete preferite dagli italiani, l’affascinante Abu Dhabi riabbraccia i visitatori internazionali, chiedendo loro di osservare le nuove disposizioni entrate in vigore dal 5 Settembre 2021.

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) aveva pubblicato nei mesi scorsi l’elenco aggiornato delle destinazioni in “Green List”, includendovi anche l’Italia: ma quali sono i requisiti indispensabili per l’ingresso nella capitale degli Emirati Arabi Uniti?

Viaggio ad Abu Dhabi: cosa fare prima della partenza

Prima di volare alla scoperta di Abu Dhabi, i visitatori devono registrarsi attraverso la app dell’ICA (Federal Authority for Identity and Citizenship), compilare il formulario online e caricare un certificato di vaccinazione internazionale.

Le Autorità locali consigliano di effettuare questa operazione almeno 5 giorni prima della partenza, per consentire la lavorazione della richiesta. Dopo la registrazione su ICA, si riceverà un SMS di conferma con un link per scaricare la app Al Hosn e, una volta arrivati, un numero di identificazione col quale completare la registrazione.

Dal 20 agosto, l’Emirato consente l’ingresso ai principali luoghi pubblici e attrazioni solo a coloro che sono completamente vaccinati o ufficialmente esentati. Per mantenere la certificazione verde sull’app Al Hosn, gli utenti vaccinati devono mostrare il risultato negativo di un test Pcr effettuato entro gli ultimi 30 giorni, mentre coloro che sono ufficialmente esentati devono esibirlo entro gli ultimi 7 giorni. I bambini di età inferiore ai 16 anni ricevono automaticamente lo stato verde senza la necessità di sottoporsi a tampone.

Arrivo ad Abu Dhabi: le nuove regole

In base alle disposizioni in vigore dal 5 Settembre, sono previste misure differenti, a seconda dello stato di vaccinazione e del Paese di provenienza.