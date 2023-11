Natale in Norvegia, tra mercatini e aurore boreali

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

A partire da metà novembre, la Norvegia entra in piena modalità natalizia. La celebrazione del Natale, che qui chiamano “Jul”, è una vera festa di luci, eventi, preparativi e tradizioni che durano un’intera stagione. Ecco quali sono le migliori destinazioni da visitare nel Paese scandinavo durante le festività e cosa fare per vivere appieno lo spirito natalizio norvegese.

Norvegia, tra Mercatini di Natale, attrazioni e avventure

Nelle settimane che precedono la vigilia di Natale, in tutta la Norvegia si tengono numerose fiere. Qui sono davvero tantissimi e tutti meravigliosi i Mercatini di Natale da vedere. Come quello di Bergen, che si tiene dall’1 al 22 dicembre, con le sue tradizioni uniche e il suo palcoscenico culturale di fama mondiale, situato a Festplassen, nel cuore della città. È caratterizzato dalla tradizionale ruota panoramica e dalla giostra dei cavalli, con un grande albero di Natale e un’atmosfera festiva unica.

Se sognate un paese delle meraviglie invernale ricoperto di neve, Lillehammer non vi deluderà. La caratteristica città sul lago Mjøsa si trova a circa un’ora e mezza di treno dall’aeroporto di Oslo. Qui potete scoprire come si celebrava il Natale in epoche diverse, ad esempio nel Medioevo, al museo all’aperto Maihaugen, che ospita un festoso Mercatino di Natale il primo fine settimana dell’Avvento. Chi vuole fare un po’ di movimento sulla neve, può combinare il suo viaggio a Lillehammer con uno o due giorni nelle vicine stazioni sciistiche di Hafjell e Kvitfjell. Se siete abbastanza temerari, potreste provare la pista di bob e slittino utilizzata alle Olimpiadi invernali del 1994, o in caso contrario prendere la seggiovia che porta in cima al trampolino di Lysegårdsbakkene per godere di una vista fantastica.

Se, invece, desiderate vivere un’avventura natalizia unica nella Norvegia settentrionale, dall’1 al 22 dicembre la mini-metropoli Tromsø si impegna a diventare la città ufficiale del Natale in Norvegia, offrendo un periodo prefestivo pieno di magia. Da non perdere un giro sulla ruota panoramica o sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio dello splendido Mercatino di Natale al porto.

Un’altra chicca imperdibile è il Mercatino di Natale che si svolge a Trondheim dal 3 al 20 dicembre. Qui sarete a stretto contatto con contadini e artigiani desiderosi di raccontare le storie che si celano dietro i loro prodotti, sia che siate interessati a una ciotola di ceramica nelle bancarelle di legno o a una marmellata esotica nella tenda che ospita il mercato contadino.

Tuttavia, per una vera immersione nello spirito natalizio, Røros non ha eguali. Dal 7 al 10 dicembre, la città che ha ispirato il film Disney “Frozen” accoglie i visitatori in quella che potrebbe sessere definita la madre di tutte le fiere natalizie, tra caratteristiche case in legno, una grande varietà di prodotti artigianali e accoglienti caffè. Da non perdere anche un giro in slitta trainata da cavalli sotto una coperta di pelle di pecora o un incontro ravvicinato con delle vere renne.

Le migliori destinazioni natalizie e le esperienze imperdibili

Con decorazioni in ogni angolo, Oslo è uno spettacolo neraviglioso per tutto il mese di dicembre. È probabile che il Natale sia bianco anche qui e, in tal caso, un salto alla pista per slittini Korketrekkeren, a circa 20 minuti dal centro città, è d’obbligo. Da metà novembre è possibile visitare il grande Mercatino di Natale ‘Winter Wonderland’ nella via principale Karl Johan, tuttavia la fiera natalizia più particolare si svolge al Museo norvegese di storia culturale di Bygdøy, durante i primi due fine settimana di dicembre. Qui potrete rivivere il Natale tradizionale di diverse epoche, curiosare tra le bancarelle, partecipare a laboratori di decorazione natalizia e godervi l’intrattenimento festivo.

Se avete tempo, prendete l’autobus per l’idilliaca Drøbak, dove non solo troverete un delizioso mercatino, ma anche la Casa del Natale, aperta tutto l’anno. Se, invece, volete provare l’emozione indefinibile di un’esperienza natalizia sotto l’aurora boreale, la destinazione perfetta è la splendida cittadina di Henningsvær, nelle Isole Lofoten, dove la magia inizia già a novembre. Anche se questo villaggio di pescatori è piuttosto piccolo, si possono trovare diversi musei d’arte, tra cui la KaviarFactory e la Galleri Lofotens Hus.

Nel sud della Norvegia, troverete diverse città che fanno di tutto per creare il Natale perfetto. Visitate Kristiansand e passeggiate nel Mercatino di Natale nella piazza pubblica, assaggiate il tradizionale biscotto natalizio kageman e poi indossate i pattini e lasciatevi scivolare sulla pista di ghiaccio.

Egersund, vicino a Stavanger, e Tønsberg, sull’Oslofjord, sono considerate due delle migliori destinazioni natalizie della Norvegia. A Fredrikstad, sulla sponda orientale dell’Oslofjord, il centro storico di Gamlebyen crea un’atmosfera incantevole per le celebrazioni prefestive, con musica gioiosa, negozi di nicchia e mercatini.

Dormire nella casa di pan di zenzero più grande del mondo

Ogni anno, dal 1991, bambini, studenti, imprese locali e migliaia di altri volontari partecipano alla costruzione di Pepperkakebyen, la città di pan di zenzero più grande di sempre, che si può ammirare a Bergen. Qui si trova di tutto, dalle piccole case ai monumenti locali, ai treni, alle auto, alle barche, agli edifici di fama internazionale.

Se, invece, desiderate incontrare il vero Babbo Natale norvegese, prendete il treno in direzione di Røros e scendete a Tynset per visitare il villaggio di montagna di Savalen. Sulla Nissegata (la via di Babbo Natale) oltre a soggiornare in graziosi hotel, avrete la possibilità di dormire nella casa di pan di zenzero più grande al mondo. Nissehuset (casa di Babbo Natale) è aperta tutto l’anno, anche durante le varie festività, ma il periodo più magico per visitarla è naturalmente nei bellissimi mesi invernali. Nelle settimane che precedono il Natale, durante i weekend, la cittadina organizza divertenti attività, e quando arriva l’anno nuovo Babbo Natale invita qui i Santa Claus di tutto il mondo per gareggiare negli annuali giochi invernali.

Infine, per tutto il mese di dicembre il parco divertimenti Kongeparken, vicino a Stavanger, propone attività, laboratori e divertenti spettacoli che vi faranno entrare nello spirito delle feste. Una visita qui si può combinare con lo shopping natalizio nelle vicine città di Stavanger e Sandnes, che sono ben collegate con i mezzi pubblici e meritano di per sé il viaggio.