Butterflies of Hope: centinaia di farfalle luminose invadono Hong Kong. Lo spettacolo ha inizio

Se ci chiedessero di descrivere la magia con una frase, probabilmente questa sarebbe Butterflies of Hope. Un nome di per sé già evocativo ma che fa riferimento, in questo caso, a una manifestazione visiva senza eguali.

Ci troviamo a Hong Kong, esattamente a Lee Tung Avenue, una delle strade più suggestive della città. È qui che Victor Wong, un pluripremiato artista di effetti visivi, ha creato le sue farfalle della speranza. Butterflies of Hope è un’opera d’arte interattiva e illuminata, basata sull’intelligenza artificiale, dove assolute protagoniste sono le farfalle.

L’atmosfera già gioiosa del luogo, contraddistinta da una passerella pedonale alberata lunga popolata da caffè, ristoranti gourmet e negozi, sarà arricchita in questo periodo dalla presenza della Mostra d’Arte per Bambini, il Laboratorio di Upcycling, mercatini di beneficienza e molti altri spettacoli.

Perché nonostante tutto, la magia del Natale va preservata. E allora ecco che al fianco delle luci sugli alberi, della musica diffusa dai negozi della zona e dai migliaia di fili luminosi che accendono il quartiere, appaiono le farfalle della speranza.

Un’installazione incredibile che si configura come un unicum in tutta la produzione interattiva nel mondo firmata da Victor Wong. Ad accogliere i passanti una gigantesca farfalla colorata realizzata in vetro di 7 metri, al suo fianco più di 350 farfalle illuminate a Led che copriranno l’intera zona e interagiranno con i cittadini di notte e giorno.

Due sono gli spettacoli messi in scena da quelle farfalle tutti i giorni. Il primo, che si tiene tra le 12.30 e le 13.30, avviene di giorno: queste creature volanti saranno proiettate verso il suolo con una luce abbagliante che, come per magia, colorerà l’intero viale.

Lo show continua anche di notte grazie all’utilizzo dell’Artificial Intelligence. Le farfalle, infatti, cambieranno colore in base alla musica che verrà diffusa per le strade creando così una sinfonia di luci e melodie davvero uniche. Un tripudio di gioia, speranza e bellezza di cui, le protagoniste dell’installazione, si fanno portavoce a Hong Kong e in tutto il mondo. E come in una favola, grazie a uno speciale effetto di proiezione, le ombre delle protagonista di Butterflies of Hope compariranno ovunque: sulle pareti degli edifici, per le strade e sui vestiti.

Le farfalle non sono certo un caso. Questi meravigliosi esemplari, infatti, sono l’incarnazione vivente della vita e della speranza e quest’anno, saranno loro a regalare un po’ di gioia nel cuore a tutti.