Gli angoli meno conosciuti d’Irlanda, veri gioielli

L'Irlanda, con i suoi paesaggi verdissimi, è conosciuta e amata per essere l'Isola di Smeraldo. Una terra misteriosa, magica e dai paesaggi idilliaci che però nasconde anche delle zone che sono ancora poco esplorate. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionate 10 a partire dal Castello di Minard (in foto), un mistico rudere che sorge nella Contea di Kerry e che fu costruito, a metà del XVI secolo, per il clan Fitzgerald: possedeva una struttura così forte che resistette a quattro cariche fatte esplodere ai suoi angoli dalle truppe inglesi di Oliver Cromwell nel 1650.