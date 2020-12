Meteo: che tempo farà per il Ponte dell’Immacolata

editato in: da

Brutte notizie per il meteo del Ponte dell’Immacolata. Come anticipa il nostro esperto, il Colonnello Mario Giuliacci, “Pioverà tutti i giorni in tutta Italia”. Peggio di così… La situazione peggiore, però, la vedremo nel Nord Italia e nelle regioni tirreniche. “Nevicherà sulle Alpi, fino a quote abbastanza basse” prevede Giuliacci e “farà freddino, specie nel Nord Italia, per l’arrivo di venti più freddi dai Balcani”.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti la nuova settimana sarà condizionata da correnti fredde in discesa dal Nord Europa. A partire da lunedì 7 dicembre, giorno della festa di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, dobbiamo quindi attenderci forti precipitazioni, in particolare al Nord, con nevicate fin verso i 500 metri di quota, e sulle regioni tirreniche. Entro sera, poi. peggiorerà anche sulla Sardegna e la Sicilia occidentale, dove ci aspettiamo i rovesci più intensi.

La giornata festiva nazionale di martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, sarà anch’essa caratterizzata da un’ondata di maltempo causata della formazione di un pericoloso ciclone mediterraneo alimentato anche da fredde correnti polari. Piogge intense e nubifragi bagneranno in particolare il Centro e le due isole maggiori. Tornerà anche la neve, con fiocchi fin verso i 400 metri di quota tra Piemonte e Lombardia e oltre i 700 su Alpi e Prealpi orientali.

Sarà maltempo fino a metà settimana, poi a partire da giovedì 10 dicembre, a parte le ultime piogge al Sud, le condizioni meteo sono previste in graduale miglioramento, con il ritorno dell’alta pressione che garantirà bel tempo e temperature al di sopra della media per via dei venti in prevalenza di Scirocco fino al weekend successivo.