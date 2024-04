Fonte: iStock Cosa è l'Estate di San Martino: leggenda, durata e date

È un periodo che sembra quasi magico perché, dopo i primi morsi freddi dell’autunno, in genere arriva qualche giorno di temperature miti e bel tempo che ci ricordano quelli di altre stagioni. Stiamo parlando dell’estate di San Martino che nel nostro emisfero, quello boreale, si verifica a novembre.

È il periodo perfetto per programmare una gita fuori porta, alla ricerca di qualche evento speciale. Del resto, il calendario di feste si infittisce in corrispondenza di queste giornate, che coincidono anche con alcune delle produzioni più amate dell’autunno: dal vino nuovo alle castagne, che trasformano l’estate di San Martino in un tripudio di gusti, sapori e tradizioni.

Un periodo mite, con temperature gradevoli, assenza di precipitazioni e cieli tersi e sereni: tutto quello che c’è da sapere sull’estate di San Martino.

Cosa è e quanto dura

Un detto dice che l’estate di San Martino dura “tre giorni e un pochino”. In genere cade in quei giorni che precedono o seguono il festeggiamento del santo, ovvero l’11 novembre.

Si tratta di un momento molto particolare dell’autunno, poiché le condizioni climatiche mutano e si passa dai primi freddi e dalle precipitazioni, a un clima mite, soleggiato che ricorda quello della primavera o dell’estate. Dura solamente qualche giorno, ma si tratta di un momento riconosciuto anche nel resto del mondo.

Se nel nostro emisfero (quello boreale) l’Estate di San Martino coincide con novembre, in quello australe si può osservare tra la fine di aprile e i primi del mese di maggio. Il risultato, però, non cambia: il clima favorevole fa venire voglia di partire per una gita, magari alla scoperta di qualche luogo speciale del territorio per assaggiare i prodotti che regala la terra in questo periodo dell’anno.

Da dove deriva l’estate di San Martino

L’origine di questa giornata arriva dal passato più antico ed è legata a Martino di Tours, poi divenuto santo.

Si racconta, infatti, che durante una ronda militare, avvenuta nel 335, abbia incontrato un mendicante seminudo che soffriva per il freddo e per la forte pioggia e che, per aiutarlo, abbia deciso di tagliare il proprio mantello per donarglielo. È a quel punto che il meteo è improvvisamente cambiato: il cielo si è schiarito e la temperatura si è fatta più mite. Proprio come in estate.

Così, da allora, si narra che in questi giorni accada lo stesso regalandoci un meteo decisamente poco autunnale.

Estate di San Martino: gli altri nomi

Se da noi si chiama estate di San Martino, non è così anche per tutti gli altri paesi del mondo. Questa dicitura vale per Spagna e Francia, ad esempio, ma non per Inghilterra e Stati Uniti. Lì il periodo autunnale prende il nome di Indian Summer, ovvero estate indiana. Mentre per alcune lingue slave si chiama Bab’e Leto.

E questo è anche il momento in cui la natura si trasforma con i colori tipici e caldi della palette autunnale, per cui vale davvero la pena organizzare un’escursione o un pic nic per lasciarsi affascinare dal foliage e dedicarsi, perché no, a un po’ di sana cromoterapia nei boschi.

Estate di San Martino, come viene celebrata e le opere più famose

In occasione di San Martino, ovvero dell’11 novembre, in tutta Italia si tengono molte feste anche nei giorni precedenti e successivi. Fiere, degustazioni di vino, ma anche di altri prodotti tipici ed eventi che permettono di scoprire vere e proprie perle del territorio durante una delle stagioni più affascinanti: quella autunnale. Anche all’estero si celebra, in particolare in Belgio e Croazia.

E poi San Martino e la sua fugace estate vengono ricordati in famose poesie, ma anche canzoni. Uno degli esempi più noti non possono che essere i versi di Carducci: “La nebbia a gl’irti colli piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar”. Ma ci sono anche altri esempi famosi come Novembre di Giovanni Pascoli. Tra le canzoni va ricordata, a titolo di esempio, Indian summer dei Doors.