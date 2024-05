Bibione, spiaggia gratis per il ponte del 1° maggio: l’iniziativa

Fonte: Ufficio Stampa La splendida spiaggia di Bibione

Non manca ormai tanto all’arrivo dell’estate, e in molte località d’Italia il caldo si fa già sentire: perché non concedersi una bella giornata al mare? Per inaugurare la stagione – seppure con largo anticipo – Bibione ha deciso di promuovere un’iniziativa speciale. In occasione del ponte del 1° maggio, i turisti potranno usufruire di lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia, per un primo accenno di tintarella. Scopriamo qualcosa in più.

Lettini e ombrelloni gratis a Bibione

La spiaggia di Bibione è una vera bellezza: con i suoi oltre 8 km di sabbia dorata che si affacciano sul mar Adriatico, è un litorale tra i più famosi del nord Italia, situato a poca distanza da Venezia. Preso d’assalto dai turisti, sia locali che stranieri, è in estate una rinomata meta balneare che offre tantissimi servizi per soddisfare ogni esigenza. Basti pensare che si contano ben 18mila ombrelloni e 36.500 lettini, che sono appena stati sistemati in attesa dell’arrivo della stagione estiva del 2024. Insomma, un vero sogno per tutti coloro che amano il mare.

L’occasione perfetta per inaugurare la spiaggia è appena arrivata: il comune ha deciso di offrire l’accesso gratuito alla spiaggia, con lettini e ombrelloni a disposizione liberamente dei turisti, durante il ponte del 1° maggio. Si prevede dunque una gran folla che darà così inizio all’estate che ormai si sta avvicinando, concedendosi una prima giornata di sole in pieno relax e divertimento. Ma attenzione a fare il bagno: i più coraggiosi che si cimenteranno in acque ancora piuttosto fredde dovranno ricordare che il servizio di salvataggio (così come altri servizi) verrà attivato solamente a partire dall’11 maggio.

Bibione, la sua splendida spiaggia

Perché scegliere Bibione come meta per le vacanze estive? Apprezzata soprattutto da coloro che abitano nel nord-est d’Italia, per via della sua vicinanza, attira anche moltissimi turisti stranieri. In effetti, la spiaggia è proprio bella e dotata di ogni confort, per rispondere alle più diverse esigenze, come quelle delle famiglie con bambini piccoli. Nel corso degli ultimi anni, il litorale si è guadagnato molti riconoscimenti. È Bandiera Blu per la qualità delle sue acque, ma anche Bandiera Verde – scelta quindi dai pediatri – per l’accessibilità e la sicurezza per i più piccini.

Il tutto senza mai perdere di vista l’innovazione: la spiaggia, quest’anno, è stata preparata in tempi da record grazie anche all’utilizzo della speciale macchina battipalo guidata da un sistema GPS, che esegue il progetto di “allestimento” caricato sul software. Un aiuto indispensabile, visto che il litorale vanta ben 430mila metri quadri di sabbia. Ci si attende ora una stagione esemplare, che debutterà durante il ponte del 1° maggio e proseguirà poi con alcuni eventi di grande rilievo. Uno di questi è la Beach Volley Marathon, prevista per il 10 maggio, che attirerà sportivi e curiosi da tutta Italia.

Secondo gli operatori, Bibione sarà ancora una volta tra le mete più scelte per le vacanze. Famiglie numerose e gruppi di amici sono i target più probabili, alla ricerca di soluzioni che offrano grande libertà come appartamenti con terrazzo e villette con giardino. Le prenotazioni confermano il trend in crescita rispetto allo scorso anno: quelle in hotel sono già un 5% più alte di quanto accaduto nello stesso periodo del 2023. “Iniziare la stagione con questi dati è molto importante, il nostro posizionamento di mercato è sicuramente orientato agli spazi liberi e alla loro fruizione, un trend che cresce a doppia cifra” – ha dichiarato Andrea Anese, presidente del Consorzio Bibione Live.