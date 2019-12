Meteo: che tempo farà a Natale e a Santo Stefano

editato in: da

Le prossime ore saranno terribili per l’Italia. È attesa un’intensa perturbazione per venerdì e una seconda per sabato. Infatti, dopo il passaggio della perturbazione mediterranea dei giorni scorsi, una corrente di origine atlantica tornerà su tutto il Mediterraneo e sarà responsabile di un netto peggioramento a partire dalle regioni di Nord-Ovest.

Piogge e rovesci, anche di forte intensità, colpiranno la Liguria, l’alto Piemonte e la Valle d’Aosta, passando per l’Emilia, l’alta Lombardia, il Trentino, il Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tutto il Nord Italia, insomma, dove le temperature saranno in calo. La neve scenderà abbondante sulle Alpi occidentali a partire dai 1200 – 1500 metri e a quote superiori sulle Dolomiti.

Il maltempo si estenderà velocemente alle regioni tirreniche e, entro il weekend, punterà verso le regioni centro-meridionali. Piogge a partire dalla Toscana e Lazio e poi nelle zone interne adriatiche e neve sull’Appennino settentrionale sopra i 1500 metri. Anche qui crolla la colonnina di mercurio.

Dalla settimana prossina, però, un campo di alta pressione tenterà di rimontare dall’Africa verso il Mediterraneo centrale. Il tempo sull’Italia volgerà così verso condizioni più stabili, a parte qualche residua instabilità su Alpi e basso Tirreno.

Per Natale, come spiega il Colonnello Mario Giuliacci, l’anticiclone nordafricano sembra intenzionato a rinforzarsi ulteriormente, aprendo anche per l’Italia una fase di bel tempo, in gran parte stabile, sia per la Vigilia di Natale sia per il 25 dicembre. Attenzione solo alle gelate al Nord e alle possibili nebbie sulla Pianura Padana. Poche le variazioni per il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ancora all’insegna dell’alta pressione, ma con alcune insidie dovute a correnti fresche che potrebbero rovinare il tempo nel Sud della nostra Penisola.