Meteo: un lunedì d’inverno, con neve anche a bassa quota

La nuova settimana inizierà oggi, lunedì, con un tempo dalle caratteristiche invernali, in cui non mancheranno il freddo e la neve.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, l’azione congiunta di un nucleo di aria molto fredda che lambirà le regioni settentrionali, e di un vortice di bassa pressione in avvicinamento nel Mediterraneo Occidentale, creerà le condizioni ideali per le prime nevicate a quote molto basse al Nord.

Sarà quindi una giornata molto nuvolosa, con piogge che dapprima bagneranno soprattutto il Sud e il Nordovest, per poi estendersi nella seconda parte del giorno a quasi tutto il Paese.

La neve cadrà già da inizio giornata sulle Alpi Occidentali, anche a quote relativamente basse, ma diverrà protagonista soprattutto tra sera e notte, quando imbiancherà fino a bassa quota gran parte dell’Arco Alpino, con la possibilità che i fiocchi si spingano anche su alcune zone di pianura di Piemonte e Lombardia.

In particolare non si può escludere che una spolverata di neve interessi anche la città di Torino. Del resto al Nord le temperature andranno incontro a un ulteriore leggero calo, che le farà scendere quasi dappertutto al di sotto delle medie stagionali.

Domani poi la pioggia bagnerà ancora molte zone d’Italia, con la neve che imbiancherà nuovamente i rilievi del Nord fino a bassa quota, mentre le temperature cominceranno a risalire, almeno al Centrosud.