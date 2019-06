Meteo: qualche temporale al Nord, caldo soprattutto al Sud

editato in: da

Anche nella giornata odierna si farà sentire un po’ di instabilità al Nord, dove il sole dividerà il cielo con nuvole e improvvisi acquazzoni, mentre nel resto d’Italia protagonisti saranno soprattutto il sole e il caldo.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, nelle prossime ore quindi si alterneranno sole e momenti nuvolosi in gran parte del Nord, con acquazzoni e temporali che, oltre a bagnare le Alpi, a tratti si spingeranno anche sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Nel resto d’Italia sarà invece una giornata piena di sole e caratterizzata da temperature al di sopra della norma, tipiche di estate inoltrata: tra le città più calde si faranno notare Lecce, Catanzaro e Catania, tutte località in cui le temperature massime oltrepasseranno facilmente i 30 gradi.

Domani, mercoledì, l’instabilità al Nord si attenuerà leggermente, ma in ogni caso non mancheranno alcuni temporali pomeridiani sulle Alpi e sulle pianure del Nordovest. Le temperature invece saliranno leggermente in molte zone del Paese, e in particolare al Sud.

In realtà l’ondata di caldo raggiungerà l’apice verso la fine della settimana, quando le temperature saliranno in modo deciso soprattutto al Centro e al Nord, con massime che in quasi tutto il Paese oltrepasseranno i 30 gradi, spingendosi in alcune località fino a picchi di 37-38 gradi.