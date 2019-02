In Messico si viaggia a bordo del Treno della Tequila

editato in: da

C’è un modo originale per visitare il Messico: il Treno della Tequila permette infatti ai turisti di godere di tutte le meraviglie del Paese gustando dell’ottima tequila durante il viaggio.

Chi vuole visitare scoprire i paesaggi del Messico, sorseggiando la sua bevanda più famosa, non ha bisogno di saltare da una distilleria all’altra (sebbene anche quella sia una bellissima esperienza). Può farlo salendo a bordo del Treno della Tequila: si tratta del José Cuervo Express, un treno che viaggia attraverso Jalisco, Guadalajara e Tequila. I passeggeri che salgono a bordo del treno hanno la possibilità di scegliere tra due modalità di viaggio: la “Express Experience” e la “Premium Plus Experience”.

Con la “Express Experience” si possono gustare snack messicani durante il viaggio, assaporare la Tequila e scoprire tutti i suoi segreti, grazie ad una degustazione professionale guidata da un maestro tequilero. In questa modalità di viaggio è prevista anche una visita nei campi di agave, oltre ad un affascinante tour nella storica distilleria José Cuervo. Il tutto a bordo di tre vagoni da 62 posti, con comodi sedili decorati in pannelli di legno completamente reclinabili. Il prezzo è di 2100 pesos, circa 96 euro.

La “Premium plus experience”, invece, costa 2500 pesos (115 euro) ed offre le stesse caratteristiche di quella più economica, ma con qualche differenza da non sottovalutare. I passeggeri viaggiano a bordo di un vagone esclusivo del treno con tavoli privati ogni quattro postazioni. Il vagone è dotato di un bar premium dove poter gustare comodamente tequila, rum, vodka e whisky per tutta la durata del viaggio, serviti da camerieri sempre a disposizione. In più, scegliendo il vagone premium, c’è la possibilità di visitare anche la prestigiosa cantina “Reserva de la Familia”.

La tequila è un tipo di mezcal ricavato dall’agave blu, prodotto a Jalisco e probabilmente rappresenta la bevanda più famosa del Messico. Per tutti i visitatori, è previsto un tour nella distilleria La Rojeña che produce tequila da ben 250 anni ed è la più antica di America. Da non perdersi una passeggiata per le strade di Tequila: i paesaggi di agave e le antiche strutture industriali della città sono patrimonio dell’Unesco dal 2006.

Quella del José Cuervo Express è dunque un’esperienza davvero unica per scoprire i segreti della tequila e visitare un Paese meraviglioso come il Messico.