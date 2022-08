Le migliori esperienze che puoi fare sulle Alpi francesi

Attraversano otto Paesi diversi, con il loro punto di massima altezza sulla cima del Monte Bianco . Sono le Alpi, lae di cui la parte francese raccoglie alcune tra le più belle e pittoresche località sciistiche dell’intero complesso, oltre a villaggi, paesaggi mozzafiato e tutta una serie di esperienze da vivere e in cui lasciarsi trasportare. Passeggiate all’aria aperta, trekking, rafting o avventurosi giri in canoa tra i torrenti. Attività adatteper vivere dei momenti di assoluta tranquillità e benessere nelle meravigliose Alpi francesi e nei suggestivi paesaggi che queste montagne dal fascino irresistibile sanno donare. Come quelli che si possono ammirare a, capitale mondiale dello sci e dell’alpinismo, anche nota semplicemente come Chamonix (nella foto). Una bellissima zona di villeggiatura nel sud-est della Francia, al confine con l'Italia e la Svizzera. Qui, durante tutto l’anno è possibile salire in funivia e raggiungere le vette vicine, come quella di, e ammirare il panorama in tutta la sua strepitosa bellezza.