Lavinio, la spiaggia che piaceva agli antichi Romani

Da secoli questa località di villeggiatura alle porte di Roma è una meta vip. Ai tempi d’oro dell’Impero Romano, Lavinio o Lido di Enea, era ricco di opulente ville patrizie appartenenti ai ricchi romani.

Ancora oggi, a distanza di millenni, è un luogo molto esclusivo, un angolo di mare laziale a due passi dalla molto più popolare Anzio. A Lavinio ha la villa Mario Draghi, ex Presidente della Banca centrale europea, giusto per citare un nome eccellente, oltre a molti altri personaggi noti della politica e dello spettacolo italiani. Sono molti anche i personaggi stranieri che fanno tappa a Lavinio d’estate, tra una puntatina a Capri e una sulla Costa Smeralda, dai Reali del Belgio ad Alberto di Monaco, per esempio.

Perché è così famosa ed esclusiva Lavinio? Innanzitutto qui sembra quasi di essere ai Caraibi. Senza andare molto lontano dalla Capitale. A cinque minuti d’auto dal paese c’è una delle più belle spiagge della costa, Lido dei Gigli, circondata da pinete e da dune sabbiose. Anche le spiagge di Lavinio sono molto belle, con sabbia chiara e sottile. Oltre ad alcuni elegantissimi stabilimenti balneari privati lungo il Lido ci sono anche dei bellissimi tratti di spiaggia libera.

Alle porte di Lavinio si trova anche la Riserva naturale regionale Tor Caldara, un’area protetta istituita già nel 1988 e gestita dal WWF. Prende il nome dalla torre costiera che venne eretta verso la metà del Cinquecento. Qui si trova una delle spiagge più belle della costa laziale e, negli anni, è stata perfettamente conservata nel suo stato naturale.

All’interno della riserva ci sono anche delle sorgenti di acqua calda sulfurea note già ai Romani che avevano ricavato proprio qui delle terme. Ma forse non sono stati i primi ad accorgersi di questo dono naturale che questa terra offriva. Sono stati, infatti, ritrovati anche dei resti di un insediamento paleolitico oltre a quelli di una villa Romana risalente al II secolo d.C., ubicata in una posizione da fare invidia ai vip di oggi: a strapiombo sul mare, sono ancora visibili mosaici e marmi che evidentemente la adornavano.