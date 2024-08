Beach club a cinque stelle: i più esclusivi e firmati dell’estate

Fonte: www.aquilamattia.it Un angolo del Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda

Avete mai pensato di trascorrere parte della vostra estate in un beach club a cinque stelle? Sono delle vere e proprie oasi di divertimento e relax in cui sperimentare momenti piacevoli e rilassanti. Il tutto in un contesto architettonico e naturale davvero da fiaba. Quest’anno, nel nostro Paese, ne hanno aperti tre davvero eccezionali, esclusivi e firmati in cui passare una stagione indimenticabile. Scopriamoli insieme.

Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda

Iniziamo con la Sardegna e più precisamente con la Costa Smeralda, meraviglioso tratto costiero della Gallura, dove Belmond ha ampliato la sua presenza con la riapertura di Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda. Sorge in uno degli angoli più suggestivi di Porto Cervo, e si tratta di un hotel totalmente ristrutturato grazie a un lavoro condotto dallo studio Palomba Serafini, che ha reinterpretato gli spazi esterni per la stagione estiva di quest’anno.

Di ispirazione marina, quindi con il caratteristico verde smeraldo che si mescola ai toni legati alla terra, è un vero e proprio omaggio all’essenza del paesaggio sardo che entra poi in perfetta armonia con gli arredi che sono stati realizzati con materiali locali e attività artigianali del luogo: i mobili diventano sculture (ma questa è solo una delle tante meraviglie).

Non è di certo tutto, perché il beach club di Romazzino è anche una struttura sostenibile in quanto sono stati scelti materiali che garantiscono resistenza e durata, anche grazie al coinvolgimento di artigiani locali come Bam Design, Cerasarda, Mariantonia Urru e Walter Usai, che hanno donato grande risalto all’identità locale, utilizzando decorazioni geometriche, colori e materiali che richiamano le tradizioni artigianali di questa magnifica terra.

Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda è quindi uno straordinario esempio di architettura mediterranea con ben 4 ettari di giardini rigogliosi, eleganti ristoranti e limpide acque dalle mille sfumature che accarezzano affascinanti formazioni rocciose, che a loro volta celano piscine scintillanti all’interno di ampi giardini.

Non manca di certo il gusto, che è nelle mani dell’Executive Chef Dario Parascandolo che giuda la visione culinaria dei due ristoranti e dei tre bar del Romazzino, dove i piatti raccontano il meglio dei prodotti sardi e promettono piacevoli momenti in vero stile “Villeggiatura”.

Fonte: aquilamattia.it

Missoni Resort Club

Voliamo ora in Sicilia per scoprire il nuovissimo Missoni Resort Club che ha debuttato al Verdura Resort, l’indirizzo Rocco Forte Hotels situato sulla costa meridionale di questa affascinante isola italiana. La spiaggia del Verdura Resort è interamente personalizzata con i motivi iconici e con i colori della fantasia Missoni Resort Club – che prendono ispirazione dalle sfumature turchesi e verde smeraldo dei paesaggi estivi, trasformando ogni elemento di décor, dai lettini prendisole alle sedie alle cabanas.

All’interno del Resort è presente anche un pop-up store Missoni, dove gli ospiti possono arricchire la loro esperienza durante il soggiorno e acquistare all’interno della boutique tutto ciò che desiderano. La palette di colori e gli iconici pattern sono ripresi anche tra le mura del punto vendita.

Ad accompagnare la collaborazione c’è anche la cocktail list “Missoni e Verdura Resort” creata dai mixologist del Verdura Resort, da degustare al bar della spiaggia o in quello a bordo piscina. Un vero e proprio angolo da sogno, anche perché è immerso in un parco di 230 ettari che ospita al suo interno uliveti e aranceti e confina con oltre 1,8 km di costa privata.

Ma del resto ci troviamo in una zona dalla bellezza sublime: tra la Valle dei Templi di Agrigento e la città di Sciacca, sulla costa sud occidentale della Sicilia. La struttura comprende 203 camere e suite e persino 20 esclusive Private Villas, residenze indipendenti adagiate sulla collina che si affaccia sulla splendida baia del Verdura Resort. I ristoranti sono invece quattro e da queste parti la cucina è fortemente legata all’autenticità dell’isola: le ricette esaltano i sapori della dieta mediterranea grazie all’impiego di prodotti siciliani semplici e tradizionali.

Fonte: Rocco Forte Hotels

Lido Villeggiatura, A Villa Sant’Andrea Beach Club

Sempre in Sicilia ma questa volta per scoprire Lido Villeggiatura, A Villa Sant’Andrea Beach Club che è circondato da giardini subtropicali che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Ma del resto siamo a Taormina, e per questo il design del Lido riflette l’evoluzione dello stesso albergo da affascinante residenza privata negli anni ’50 a prestigioso rifugio per le vacanze estive nel nostro continente.

Dalle linee moresche, si tratta di un progetto che rende omaggio all’artigianato siciliano e che prende vita nel contesto incontaminato della Riserva Naturale di Isola Bella. Tantissime sono le attività da poter fare, poiché gli ospiti possono accedere all’esclusivo beach club e alle cabanas private, nuotare in un mare che definire cristallino è poco, per poi rilassarsi nella infinity pool. Non mancano le possibilità di dedicarsi agli sport acquatici.

Anche a livello culinario le soddisfazioni non sono di certo poche, perché il Ristorante Sant’Andrea mette sul piatto ricette tradizionali di terra e di mare e molto altro ancora. La struttura, inoltre, offre ben 67 camere con vista mare, di cui 9 Suite e 26 Junior Suite.