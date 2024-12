Alla scoperta del quartiere Sanlitun: l’angolo luxury di Pechino

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Nel cuore pulsante di Pechino si trova Sanlitun, il quartiere che negli ultimi anni è diventato sinonimo di lusso, modernità e stile cosmopolita; è famoso per la sua vivace vita notturna, ma forse non sai che è famoso anche per le boutique esclusive e l’architettura all’avanguardia. Se stai visitando Pechino, Sanlitun è una tappa obbligata per chiunque desideri scoprire l’anima contemporanea della capitale cinese.

Perché visitare proprio Sanlitun?

Sanlitun è molto più di un semplice quartiere: è un microcosmo che riflette la Pechino più moderna, in continua evoluzione. Visitarlo significa immergersi in un ambiente dinamico ma anche sofisticato dove ogni dettaglio è pensato per sorprendere. Con una straordinaria capacità di reinventarsi costantemente, è la destinazione perfetta per chi vuole scoprire una Pechino diversa, lontana dai cliché e ricchissima di stimoli che coinvolgono tutti i sensi. Appassionati di moda, della buona cucina o appassionati esploratori urbani, Sanlitun ha qualcosa da offrire a tutti.

Shopping di lusso e marchi internazionali

Uno dei motivi principali per visitare Sanlitun è la straordinaria offerta nell’ambito dello shopping.; il quartiere infatti ospita alcune delle boutique più esclusive al mondo, non per nulla è una destinazione imperdibile per le addicted della moda e del design. Il complesso Taikoo Li dall’architettura moderna e dinamica, è il cuore dello shopping di lusso a Sanlitun. Qui marchi iconici della moda luxury europea convivono accanto a boutique di design locale.

Il Taikoo Li si divide in due aree principali: North dedicata ai marchi luxury e South dedicata a realtà di moda più accessibili oltre che a ristoranti. Camminando per le sue strade è impossibile non rimanere colpiti dall’attenzione ai dettagli nell’architettura e nell’organizzazione degli spazi.

La gastronomia di Sanlitun? Di livello internazionale

Sanlitun non è solo shopping; è anche un paradiso per gli amanti della buona cucina. Il quartiere infatti, vanta una varietà incredibile di ristoranti, dai locali tradizionali cinesi ai ristoranti gourmet internazionali. Qui potrete assaggiare la cucina di Pechino ma anche quella italiana, francese, giapponese e tantissime altre.

La location è altrettanto famosa per i suoi numerosi rooftop bar e cocktail lounge che offrono una vista mozzafiato sul quartiere ma anche sull’intera città di Pechino: non perderti i locali che sono a tutti gli effetti il luogo perfetto per rilassarsi dopo una giornata di shopping.

Arte e cultura a Sanlitun

Oltre ad essere un centro di lusso e intrattenimento, Sanlitun è anche un polo culturale per la Cina; il quartiere ospita infatti gallerie d’arte contemporanea e spazi espositivi che mettono in mostra il talento di artisti locali e internazionali. Sono molti gli eventi e le installazioni temporanee che ne arricchiscono ulteriormente l’offerta culturale della zona.

Sanlitun e la vivace vita notturna

Non gli renderemmo giustizia se non parlassimo anche della vita notturna di Sanlitun, centro nevralgico della Pechino by night. Le strade si animano ulteriormente al calar del sole offrendo una scelta variegata di locali, discoteche e bar per tutti i gusti. Ad esempio Sanlitun Bar Street, la strada forse più celebre e anche luogo ideale per iniziare la serata, tra i locali più iconici spiccano il Migas Mercado famoso per le serate a tema e la terrazza panoramica, e il VICS, una delle discoteche più frequentate della città. Wine bar e jazz club invece, offrono un intrattenimento più rilassato e easy.