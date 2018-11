Dov’è il Virginia Water, o Lago di Hogwarts per i fan di Harry Potter

editato in: da

La lista dei luoghi di Harry Potter è particolarmente lunga. Se foste nella zona meridionale dell’Inghilterra, ecco una contea da visitare, alla ricerca del suo splendido lago, il Virginia Water Lake.

I fan di Harry Potter sono sempre alla ricerca delle location utilizzate dalla saga cinematografica per ricreare i luoghi descritti nei romanzi di J. K. Rowling. Alcune sono ovviamente più note di altre e soprattutto hanno subito delle modifiche, al fine di rendere più turistiche possibili. Basti pensare ala stagione di King’s Cross, dov’è stato installato un carrello con valigie che pare passare attraverso un muro. Si trova ovviamente al binario 9 ¾, dal quale parte il treno per Hogwarts.

Se questa è però una tappa ormai scontata, i veri fan organizzano viaggi in giro per il Regno Unito per continuare ad aggiungere bandierine sulla propria mappa cinematografica. Un modo per sentirsi parte del mondo di Harry Potter e al tempo stesso godere di scorci da sogno.

Ci si potrebbe così ritrovare nel Berkshire, nella parte sud-est dell’Inghilterra. Una volta qui, ci si potrà regalare una lunga passeggiata nel Windsor Great Park. Nella parte sud, all’estremità del parco, ecco il Virginia Water Lake. Il nome potrebbe non dire molto ma basta una fotografia per capire di cosa si stia parlando.

Questa splendida location è stata infatti utilizzata in ben due film della saga del maghetto della Rowling: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban e il calice di fuoco. Nella prima pellicola indicata vediamo Harry cavalcare l’ippogrifo proprio su questo lago. Nel secondo invece Hermione vi passa messaggi ai due suoi migliori amici.

Il prezzo è totalmente gratuito, il che favorisce l’accorrere di numerosi fan, spesso in grado di rintracciare location non ufficializzate dalla produzione, come la tomba di Dobby. Per raggiungere Virginia Water è possibile optare per due mezzi:

In treno : si giunge alla stazione di Virginia Water da Londra Waterloo. Percorso diretto e semplice, passando attraverso Staines, Richmond e Clapham Junction

: si giunge alla stazione di Virginia Water da Londra Waterloo. Percorso diretto e semplice, passando attraverso Staines, Richmond e Clapham Junction In macchina: Virginia Water si trova nelle vicinanze dell’aeroporto di Heathrow e soprattutto a un passo dalla M3 e M4

Oggi è possibile ammirare il lago in tutto il suo splendore ma non è sempre stato possibile. Una delle tante storie che caratterizzano il Virginia Water Lake infatti risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando venne del tutto prosciugato. La sua particolare forma rappresentava infatti una guida notturna per il nemico verso obiettivi cruciali come Windsor.