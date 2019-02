Il Norfolk, location del film “Yesterday” con Ed Sheeran

editato in: da

È stato pubblicato il primo trailer di “Yesterday”, il nuovo film di Danny Boyle che vede tra gli attori anche il cantautore britannico Ed Sheeran.

La pellicola cinematografica è stata girata parzialmente in Inghilterra, nella regione dell’Anglia Orientale. lA Sche include le contee di Norfolk e Suffolk.

Per girare alcune scene, a giugno la città balneare di Gorleston-on-Sea a Norfolk è stata trasformata in un enorme set cinematografico che ha coinvolto circa 6000 comparse. Il regista di The Millionaire ha organizzato una sorta di concerto sulla spiaggia e gli abitanti del luogo non hanno deluso le aspettative. Il film racconta la storia del musicista Jack, interpretato da Himesh Patel, che scopre di essere l’unica persona in grado di ricordare i Beatles e così decide di appropriarsi dei successi dello storico gruppo di Liverpool.

Gli esperti ritengono che la presenza di un regista così importante e in particolare di Ed Sheeran possa dare una spinta importante al settore turistico della zona. Julien Mery, regista dell’associazione no profit Film Suffolk, ha dichiarato: “È una pubblicità fantastica per il Suffolk e sarei sorpreso se ciò non portasse ad un aumento del turismo indotto dai film. Le persone vedono queste meravigliose location sul grande schermo e poi vengono a visitarle”. C’è grande attesa per Yesterday in particolare dagli abitanti del luogo che credono possa diventare una pietra miliare per l’industria cinematografica regionale. La grandezza del set potrebbe dimostrare alle aziende di produzione che l’area ha professionisti qualificati per girare ogni tipo di progetto.

Le riprese si sono svolte anche a Halesworth, Suffolk e Clacton-on-Sea nell’Essex. È però la contea di Norfolk al centro del film. Un’area che può contare su una vasta gamma di attività artistiche e culturali per soddisfare ogni tipo di interesse. Ci sono oltre 900 artisti, innumerevoli musicisti e una lunga lista di festival, mostre, spettacoli ed eventi da godere durante tutto l’anno. Inoltre ci sono oltre 70 km di coste mozzafiato, splendide campagne, riserve naturali e il Parco Nazionale di Broads.

Il Norfolk è un’area di importanza europea per la fauna selvatica, anche grazie a Blakeney Point dove si possono ammirare alcuni dei migliori birdwatching del mondo. La zona nord di Norfolk ha inoltre uno dei migliori tratti di costa sabbiosa dell’intero Regno Unito. Keep Britain Tidy ha assegnato le bandiere blu per Sheringham, Cromer, Mundesley, Sea Palling, East Runton e West Runton e un premio balneare per Wells-next-the-Sea per essere tra le spiagge più sicure e pulite del paese.