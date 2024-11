Cosa vedere in East Anglia, tra campagne idilliache, città storiche e coste selvagge

Fonte: iStock Cattedrale di Norwich

Best in Travel 2025 ha inserito East Anglia tra le destinazioni da non perdere per il prossimo anno e non è difficile capire il perché: affascinante regione dell’Inghilterra orientale, è un mosaico di paesaggi rurali, cittadine ricche di storia e una costa che alterna spiagge selvagge a pittoreschi villaggi di pescatori, quel luogo in cui la tranquillità delle campagne incontra l’eleganza di antiche città universitarie e il fascino incontaminato delle riserve naturali.

Insomma, si tratta di una meta perfetta per immergersi in un’atmosfera autentica, lontana dalla frenesia della vita di tutti i giorni e dal turismo di massa, dove riscoprire il piacere di vivere a contatto con la natura e con le tradizioni. Pronti a scoprire cosa rende l’East Anglia così speciale? Ecco una guida sulle tappe da non perdere in questa straordinaria regione.

Norwich e la maestosa cattedrale gotica

Norwich è una città che custodisce secoli di storia: il suo sorprendente centro, uno dei meglio conservati d’Inghilterra, è un dedalo di stradine acciottolate e piazzette che sembrano cristallizzate in un’altra epoca e su cui si erge la magnifica Cattedrale, capolavoro gotico che vanta una delle guglie più alte del Paese. All’interno, lasciatevi incantare dal soffitto ornato da centinaia di chiavi di volta scolpite, ciascuna con dettagli unici.

Non da meno è il Castello fortificato voluto da Guglielmo il Conquistatore tra il 1066 e il 1075, arroccato su una collina, che dona una vista spettacolare sulla città e ospita un museo che ripercorre la storia locale. Concedetevi poi una passeggiata lungo il fiume Wensum, dove vecchi mulini e magazzini convivono con moderni bar e accoglienti caffetterie.

Merita una visita anche Strangers’ Hall, casa del XVI secolo trasformata in museo, che permette di conoscere da vicino la vita quotidiana della Norwich medievale. Passeggiando lungo l’antico quartiere di Tombland troverete pub storici e botteghe artigiane che conservano l’aura di un’epoca passata.

Non dimenticate, poi, il Norwich Market, uno dei più grandi mercati all’aperto d’Europa: potrete acquistare prodotti tipici, dal sidro artigianale alle ceramiche fatte a mano, da circa 200 bancarelle.

Cambridge e il Cambridgeshire: tra college e panorami suggestivi

Fonte: iStock

Senza dubbio Cambridge, dall’eleganza senza tempo, è una città iconica in cui ogni angolo del centro storico narra di geni che hanno cambiato il corso della Storia. I college, tra cui il celebre King’s College, sono vere e proprie opere d’arte architettonica, impreziositi da giardini perfettamente curati. Un’esperienza imperdibile è il punting sul fiume Cam, una gita in barca che permette di ammirare i college da una prospettiva inedita, scivolando sotto ponti storici come il Mathematical Bridge.

Se avete tempo a disposizione, vi attendono il Fitzwilliam Museum, uno dei musei più prestigiosi del Regno Unito, che custodisce collezioni d’arte senza eguali e la Cappella del King’s College, fulgido esempio di architettura tardogotica.

Oltre alla prestigiosa città universitaria, la contea di Cambridgeshire è una terra di grandi contrasti. Da una parte spiccano le Fens, vaste pianure che si estendono fino all’orizzonte, punteggiate da mulini a vento e antiche chiese; dall’altra ecco villaggi come Ely, dove la Cattedrale dell’Ottava Meraviglia si staglia fiera tra i campi, o St Ives, nota per l’insolito ponte che incorpora una cappella sul fiume Great Ouse.

Ancora, da mettere in lista è la Wimpole Estate, sontuosa residenza di campagna abbracciata da un parco progettato da Capability Brown, celebre architetto paesaggista. La tenuta offre rilassanti passeggiate, giardini curati e una fattoria storica.

Holkham Beach e la costa selvaggia

Ampia distesa di sabbia dorata, incorniciata da dune ondeggianti e boschi di pini, è il simbolo della bellezza selvaggia del Norfolk: stiamo parlando di Holkham Beach, parte della riserva naturale di Holkham National Nature Reserve, laddove il mare incontra il cielo in un gioco di infiniti orizzonti, tali da regalare una sensazione di libertà assoluta.

Durante una passeggiata, potreste avvistare stormi di uccelli migratori o branchi di cervi che si aggirano tra le dune. Se amate l’avventura, provate a esplorare le maree e le piscine naturali che si formano sulla sabbia, e andate alla scoperta della ricca biodiversità di un habitat spettacolare. Non a caso, la favolosa spiaggia è stata scelta come location per film come Shakespeare in Love. Camminare sulla soffice sabbia al tramonto, quando il sole cala dietro le dune, è un’esperienza che difficilmente si dimentica.

A pochi passi si trova Holkham Hall, residenza di campagna del XVIII secolo inserita in un grandioso parco. Potete visitare gli interni, ricchi di opere d’arte, oppure esplorare i sentieri che attraversano boschi e prati, dove non è raro incontrare cervi in libertà.

I villaggi di pescatori e le riserve naturali

Fonte: iStock

Lungo la costa del Norfolk non mancano incantevoli villaggi di pescatori che sembrano sospesi nel tempo. Blakeney è uno di questi, famoso per la possibilità di avvistare le foche durante una gita in barca nel cuore della riserva naturale di Blakeney Point, nonché punto di partenza ideale per passeggiate lungo la costa, tra saline e praterie che ospitano moltissimi esemplari di fauna selvatica.

Altri gioielli sono Wells-next-the-Sea, con le casette colorate su palafitte, piccoli pub locali e l’aria salmastra, Cley-next-the-Sea, caratterizzato da un antico mulino a vento che domina il paesaggio e paradiso per il birdwatching grazie alla vicina riserva naturale di Cley Marshes, dove si possono osservare specie rare di uccelli, e la piccola cittadina costiera di Sheringham, con un vivace mercato e una tradizione legata alla pesca che resiste nel tempo.

Infine, salite a bordo della North Norfolk Railway, storica ferrovia che vi porterà al cospetto di paesaggi spettacolari fino a Holt, delizioso villaggio dell’entroterra.

Il Suffolk: borghi e paesaggi da cartolina

Il Suffolk è il cuore rurale di East Anglia, una regione dove il tempo sembra davvero essersi fermato. Tra i borghi più famosi va menzionato Lavenham, villaggio medievale tra i meglio conservati d’Inghilterra: le case a graticcio, dipinte a colori pastello, appartengono a un libro di fiabe, mentre le strette stradine conducono a botteghe artigiane e piacevoli caffetterie.

Altro villaggio da visitare è Clare, famoso per le antiche case in pietra e per i resti di un castello normanno. Nelle vicinanze, il Clare Country Park è un luogo ideale per tranquille passeggiate nel verde.

E che dire, poi, di Bury St Edmunds, cittadina storica che unisce il richiamo del passato con un’atmosfera vivace? Qui troverete le imponenti rovine dell’abbazia medievale e il Theatre Royal, il teatro più antico d’Inghilterra ancora in funzione.

Ma il Suffolk è anche sinonimo di paesaggi idilliaci. Dedham Vale, conosciuta come “Constable Country” per essere stata immortalata nei dipinti di John Constable, dona scorci mozzafiato tra prati, campi fioriti e corsi d’acqua. Percorrere un sentiero a piedi o in bicicletta riconnette con la natura e con sé stessi.

I Broads: una rete di canali e natura incontaminata

Fonte: iStock

I Norfolk Broads sono una vera meraviglia naturale: una rete di fiumi e laghi navigabili che si estende per chilometri, nell’abbraccio della vegetazione lussureggiante, dove noleggiare una barca per un giorno e lasciarsi trasportare dalla corrente, osservando cigni, aironi e magari una lontra che scivola sull’acqua.

Lungo il percorso vi incanteranno piccoli villaggi come Wroxham, perfetto per una pausa rilassante, e vecchi mulini a vento che aggiungono un tocco romantico al paesaggio. I Broads sono anche il non plus ultra per gli appassionati di fotografia, grazie ai tramonti spettacolari che dipingono il cielo di mille colori.

Per un’esperienza immersiva, raggiungete How Hill Nature Reserve, un’area protetta dove ammirare panorami difficili da descrivere a parole, antiche case con tetto in paglia, e conoscere le tradizioni. La zona propone altresì percorsi in kayak.