Le location di Senna, la bella serie Tv sul pilota di Formula 1

Fonte: Photo by JC Olivera/FilmMagic - iStock Le location della serie Netflix Senna

Il 29 novembre 2024, Netflix ha lanciato una delle sue produzioni più attese: Senna, la miniserie brasiliana dedicata al leggendario pilota di Formula 1 Ayrton Senna.

In sei episodi, lo spettatore si ritroverà “catapultato” nella vita e nella carriera di uno dei protagonisti più carismatici del motorsport mondiale, dalla sua infanzia fino al tragico incidente durante il Gran Premio di Imola del 1994 che lo portò via troppo presto. La serie si distingue non soltanto per la cura nella narrazione, ma anche per le location suggestive in cui è stata girata, capaci di rendere omaggio al carisma di Senna.

Le location principali: tra Sud America ed Europa

Argentina: il cuore delle sequenze di gara

La provincia di Buenos Aires ha ospitato gran parte delle riprese legate alle competizioni automobilistiche. Il celebre circuito Oscar y Juan Gálvez è stato utilizzato per ricreare alcune delle gare più iconiche di Senna.

Anche Balcarce, città della stessa provincia, ha fornito un supporto essenziale: qui sono state infatti costruite molte delle auto impiegate durante le riprese, e il circuito Juan Manuel Fangio, insieme a una pista di kart adiacente, ha contribuito a dare vita alle sequenze più adrenaliniche.

Altre città argentine, come La Plata, Mar del Plata e la piccola San Cayetano, sono state trasformate in set, con il circuito di San Cayetano che ha fatto da sfondo a momenti chiave della serie.

Brasile: l’anima di Senna

Fonte: iStock

Per il ritorno alle origini del pilota, il Brasile ha giocato un ruolo fondamentale. A San Paolo, città dal profondo legame con Senna, sono state sfruttate le tecnologie di uno studio di produzione virtuale. Qui, tramite avanzati effetti visivi e piattaforme mobili, è stato possibile ricreare gare emozionanti con un livello di dettaglio a dir poco impressionante.

Un’altra location brasiliana di rilievo è Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro. Oltre a essere un’importante meta turistica, con attrazioni come il Parco Nazionale di Ilha Grande e la Baia di Angra, ha aggiunto alla serie un tocco di autenticità grazie ai suoi paesaggi iconici.

Uruguay: il fascino del Víctor Borrat Fabini

Fonte: iStock

Il circuito automobilistico Víctor Borrat Fabini, situato a Ciudad de la Costa, ha ospitato diverse riprese, regalando alla serie un’atmosfera senza eguali.

Per ricreare il celebre Gran Premio di Monaco del 1984, il team di produzione ha trasformato un vecchio aeroporto di Montevideo in un circuito temporaneo, a dimostrazione di una straordinaria capacità di adattamento scenografico.

Regno Unito e Repubblica d’Irlanda: un tocco europeo

La miniserie ha trovato spazio anche in Europa, dove alcune sequenze significative sono state girate tra il Regno Unito e l’Irlanda. Il lavoro congiunto tra registi, scenografi e tecnici ha permesso di utilizzare più location per rappresentare un unico circuito, grazie a un’attenta pianificazione e all’uso dei VFX.

Un viaggio nella vita del leggendario Ayrton Senna

La serie, realizzata con la collaborazione della famiglia del pilota, promette un racconto autentico ed emozionante.

Ripercorre gli inizi nei kart, il passaggio alla Formula Ford in Inghilterra e il debutto in Formula 1 con il team Toleman. La storia si snoda attraverso le memorabili vittorie con McLaren, le accese rivalità (in particolare quella con Alain Prost) e i successi che lo consacrarono come una vera leggenda.

Non mancano approfondimenti sulla figura complessa di Senna: il suo impegno per la sicurezza in pista, i valori umani che lo caratterizzavano e le sfide personali che affrontava lontano dal rombo dei motori.