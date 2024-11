The Day of the Jackal, le location della serie Tv SKY

Una caccia inarrestabile per tutta l'Europa per catturare un uomo dai mille volti. Dopo il film degli anni '70 ecco dove è stata girata la serie Tv

Dall’8 novembre è disponibile in esclusiva su Sky e NowTv la nuova serie Tv action thriller The Day of The Jackal, suddivisa in dieci episodi e ispirata all’omonimo romanzo del 1971 di Frederick Forsyth. La famigerata spia che nel film del 1973, Il Giorno dello Sciacallo, aveva il volto di Edward Fox, questa volta è interpretata dal raffinato Eddie Redmayne che divide la scena con Lashana Lynch e Ursula Corbero. La serie offre allo spettatore una rivisitazione contemporanea dell’avventura iconica di un uomo dai mille volti, altamente qualificato nel suo lavoro, noto come Sciacallo.

Nel cast di The Day of the Jackal ci sono anche Charles Dance, Richard Donner, Lia Williams, Eleanor Matsuura, Nick Blood e tanti altri. Una produzione importante che, come i film di James Bond e altre storie di spionaggio, è ambientata in diversi paesi mettendo in scena una caccia all’uomo ricca di adrenalina e intrigo. Pertanto le riprese sono state realizzate in diversi luoghi in Europa, come hanno raccontato gli stessi protagonisti.

The Day of The Jackal: di cosa parla

Lo Sciacallo è un assassino solitario e sfuggente che sa bene quello che fa. Si guadagna da vivere uccidendo su commissione e, mentre è impegnato in una nuova missione, è costretto ad affrontare un avversario sospetto che risponde al nome di Bianca. Quest’ultima è un agente dell’MI6 forte e determinata che è decisa a stanare il professionista in giro per l’Europa.

Dove è stato girata

The Day of the Jackal è stata girata in Ungheria, Croazia, Austria e Regno Unito, un set paneuropeo per una storia paneuropea. Con l’avanzare della serie, lo Sciacallo attraversa luoghi come Monaco, la campagna ungherese, Tallinn e persino un’isola croata con l’agente Bianca alle calcagna, anche se non tutte queste città reali sono state vere location per le riprese.

Come spiega il co-produttore esecutivo Gareth Neame: “Volevamo restare relativamente fedeli al libro originale, ripensandolo come una serie contemporanea in 10 parti, mantenendo l’idea di un assassino inglese e di una situazione del gatto e del topo che prevede un inseguimento in molte località europee. È una storia guidata dalla Gran Bretagna, ma ambientata in tutta Europa, e l’Europa è una specie di parco giochi“. “Siamo in un mondo contemporaneo, questo diventa chiaro abbastanza presto, quindi abbiamo cercato di infondere un senso del passato nella serie, pur essendo un prodotto di grande attualità. Costruire set formidabili e girare in uno stile molto emozionante, è stato bello ma viscerale” ha aggiunto.

L’attore protagonista Eddie Redmayne ha detto che la “portata” delle location delle riprese offre al pubblico “la gloria e l’indulgenza di vedere belle parti del mondo” senza dover lasciare il divano. “L’essere giramondo sembra pienamente realizzato” ha detto, aggiungendo che “quello che ho amato del film originale è che dai nostri salotti abbiamo potuto saltare dall’altra parte del mondo con qualcuno che sembra saltare su un treno o un aereo a suo piacimento. Spero che il pubblico si diverta a fare questo viaggio”.

The Day of the Jackal è “molto ambizioso e pieno di azione” ha spiegato Neame, pertanto ci sono centinaia di location diverse. “Abbiamo girato a Londra, Vienna, Budapest, Zagabria e lungo tutta la costa croata. Abbiamo fatto di tutto per ottenere l’aspetto della serie, dagli stunt all’azione militare, agli effetti visivi e alle protesi. È uno spettacolo molto complesso e impegnativo e non vediamo l’ora che il pubblico sperimenti l’inseguimento”.