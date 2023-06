Esiste un motel a tema clown: sembra uscito da un film horror

Fonte: Getty Images Clown Motel

I motivi che ci spingono a scegliere una destinazione di viaggio, piuttosto che un’altra, sono tanti e differenti. A volte ci mettiamo in cammino lasciandoci guidare dall’istinto, altre volte scegliamo di attraversare il globo perché spinti dai racconti degli altri avventurieri. Lo facciamo, poi, perché siamo rimasti incantati dai feed social degli altri, ma anche perché vogliamo in qualche modo rivivere le avventure dei protagonisti delle nostre pellicole preferite.

Proprio il cineturismo, infatti, ci invita a scoprire e riscoprire i luoghi del mondo che sono stati trasformati nei set cinematografici di film e serie televisive che ci hanno appassionato, incantato o terrorizzato, nel caso delle pellicole del terrore.

Ed è proprio in un luogo che sembra uscito dai più temibili film horror che oggi vogliamo portarvi, in un motel a tema clown che è stato definito l’hotel più spaventoso d’America. E, guardando le foto, non è difficile intuirne i motivi, ma la vera domanda è: chi ha il coraggio di dormire qui?

Chi ha il coraggio di entrare nel Clown Motel?

Tutto quello che avete visto al cinema e in televisione, e che avete scrupolosamente evitato in questi anni di vita, è realtà in qualche parte del mondo. Altro che esperienza da sogno: dormire nel Clown Motel renderà reale tutti i vostri incubi. Ma se siete temerari, impavidi e amanti del brivido, allora, questa è un’esperienza alla quale non potete rinunciare.

Ci troviamo a Tonopah, nella contea di Nye nel Nevada, e più precisamente sulla Highway 95 che collega Las Vegas e la città di Reno. Come nei migliori film horror, questo motel su strada si configura come un’oasi del deserto, un rifugio per tutti i viaggiatori che cercano riposo dopo aver percorso chilometri per esplorare il territorio.

L’aspetto esterno, però, non è dei più confortanti e sicuramente non nasconde la sua essenza, come invece accade spesso nelle pellicole horror. In questo motel la vostra vita non è rischio, ve lo assicuriamo, ma ci vuole tanto coraggio, e anche un po’ di sangue freddo, per riuscire a dormire all’interno della struttura. Non a caso è considerata la più spaventosa di tutta l’America.

Dentro un film horror: l’hotel più spaventoso d’America

Non c’è trucco e non c’è inganno, i viaggiatori che sostano qui sono accolti da un gigantesco clown. Il suo non è proprio un sorriso, quanto più un ghigno malefico che in qualche modo anticipa l’avventura che si andrà a vivere. Gli interni non sono rassicuranti: partendo dalla hall, e continuando nei corridoi e nelle stanze, ci sono migliaia di clown di ogni dimensione che tengono gli occhi fissi su chi arriva.

E se neanche questo vi spaventa, allora, potete procedere nella scelta della camera all’interno della quale trascorrere la notte. Dentro del Clown Motel è tutto in evoluzione e niente resta mai uguale a prima. Vijay Mehar, il proprietario della struttura, ama ricreare all’interno del suo hotel ambientazioni sempre più spettrali e da brividi. Le camere, infatti, sono ispirate all’Esorcista, alla saga di Halloween, a Room 13 e ad altre pellicole iconiche. Non mancano, ovviamente, i rimandi a IT.

L’obiettivo del proprietario, del resto, è quello di permettere agli ospiti di vivere un’avventura indimenticabile. E su questo, non ci sono dubbi che la missione sia compiuta.

Se siete davvero convinti di voler dormire all’interno del motel, ricordatevi che dovrete condividere gli spazi con i clown, che restano comunque gli inquilini più numerosi e spaventosi. La struttura, infatti, ospita una collezione che vanta più di 3000 pagliacci, molti dei quali si nascondo proprio all’interno delle camere. Un consiglio? Prima di dormire controllate cosa c’è sotto il vostro letto.