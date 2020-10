“Mission Impossible”: a Roma le location del nuovo film

editato in: da

La saga cinematografica di “Mission Impossible”, portata in auge da Tom Cruise, torna con un altro grande successo. Il divo di Hollywood ha scelto l’Italia per le riprese di alcune delle scene più spettacolari. L’ultimo set su cui è stato avvistato è Roma.

Tom sarà impegnato in vari luoghi storici di Roma, tra cui il Rione Monti, che rappresenta un vero e proprio gioiello nascosto di questa città millenaria. In particolare, le riprese si concentreranno tra via Urbana e via dei Serpenti.

Le riprese, però, saranno concentrate essenzialmente nel Rione Sant’Angelo

In seguito, il divo di Hollywood si sposterà in altri splendidi luoghi del centro storico: piazza Venezia, piazza Navona e piazza di Spagna. Conoscere esattamente i set dove incontrare di persona l’eroe della saga, Ethan Hunt, non sarà difficile, visto che il Comune ha avvisato gli abitanti delle zone coinvolte eventuali disagi.

Ed ecco quali sono le vie dove saranno giare alcune delle scene: via della Tribuna Campitelli, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant’Angelo in Pescheria.

Lo scorso febbraio l’intera troupe aveva occupato alcune zone centralissime di Venezia, dove sono state ambientate alcune scene del nuovo film. Soprattutto lungo i canali, come il Canal Grande, che vedremo protagonisti di inseguimenti mozzafiato al cinema. Tra i luoghi più riconoscibili di Venezia c’è Rio di Cannaregio, una delle vie d’acqua più importanti della città lagunare, che collega Canal Grande con l’area Nord-Ovest.

Qui si affacciano alcuni degli edifici storici più famosi di Venezia. Infatti, alcune scene sono ambientate all’interno del seicentesco Palazzo Pisani di Santo Stefano, uno dei più grandi e affascinanti della città, sede del conservatorio di musica Benedetto Marcello, sulla terrazza di The Gritti Palace, un hotel di lusso a Campo Santa Maria del Giglio e alla pescheria di Rialto, un grande loggiato coperto che ospita ogni giorno il mercato del pesce. Nelle scene del film si assisterà alla celebre festa sull’acqua che ogni anno apre il Carnevale.