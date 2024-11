Gubbio a Natale: cosa fare, cosa vedere e info utili

Fonte: Getty Images Natale a Gubbio

Gubbio è una piccola città medievale in provincia di Perugia che ha un suo fascino tutto l’anno, ma a Natale si trasforma in un luogo incantato che accoglie i visitatori in un’atmosfera di altri tempi. Definita “città grigia” per il colore compatto dei blocchi di calcare con cui è stata costruita, Gubbio è un antico feudo dei Montefeltro e dei Della Rovere che nei secoli ha conservato il suo aspetto medievale sia nell’architettura degli edifici, sia nella struttura delle strade.

Le luci e le decorazioni natalizie ogni anno le regalano una personalità romantica e intrigante che attira molti turisti che vogliono assaporare le specialità gastronomiche locali e divertirsi con i mercatini e alcune attività legate al periodo insieme ai propri cari.

Cosa fare a Gubbio a Natale

Se si visita Gubbio a Natale sono tante le cose che si possono fare per vivere la magia del periodo, tra luci, prelibatezze gastronomiche ed eventi culturali e artistici. Piazza Giordano Bruno, la Chiesa di San Giovanni e Piazza Grande sono i luoghi migliori per godersi le luci natalizie che illuminano la città nel periodo delle feste, ma di seguito vi consigliamo alcune cose da fare assolutamente.

L’albero di Natale più grande del mondo

Sicuramente non passa inosservato il grandissimo albero di Natale che viene fatto dal 1981 ed è famoso per essere il più grande del mondo. Con 450 metri di base, 750 metri di altezza e oltre 300 luci tra la sagoma e la stella in cima, questo albero viene realizzato sulle pendici del Monte Ingino alle spalle di Gubbio ed è un vero spettacolo. Ci vogliono circa 7500 metri di cavi e 1350 spine e prese per allestire il tutto grazie a numerosi volontari e il 7 dicembre l’accensione lascia tutti a bocca aperta.

Un giro nei mercatini di Natale

In Umbria c’è una ricca tradizione per i mercatini di Natale costituiti da numerose bancarelle in stile tirolese che dalla fine di Novembre popolano la Piazza dei Quaranta Martiri. Gli appassionati di souvenir e shopping non possono perdere l’occasione di trovare prodotti tipici, addobbi e decorazioni fatte a mano, o presepi e altri oggetti della tradizione da portare a casa. ChristmasLand è l’evento di Gubbio che celebra il Natale con tante attività e servizi come la ruota panoramica del Polo Nord, una collezione di presepi dal mondo e varie attrazioni per grandi e piccoli.

Fonte: Getty Images

Un giro sul Gubbio Express Christmas

Per Natale Piazza Grande diventa il capolinea del Gubbio Express Christmas, un trenino turistico che attraversa il centro storico di Gubbio per 7 km e 62 punti di interesse esplorando la città medievale in lungo e largo. C’è chi preferisce girarla a piedi, ma se volete provare questo originale mezzo di trasporto dall’aria vintage e romantica, si può godere dei vari angoli della città addobbati a festa.

La magia del presepe a grandezza naturale

Il Presepe di San Martino a Gubbio è un’iniziativa da non perdere se si capita in zona per le feste di Natale. Nello storico quartiere della città si trovano varie statue a grandezza naturale che riportano al medioevo e, dalla Fontana del Bargello si può percorrere la via del Presepe indicata dalle 120 statue realizzate in terracotta, alla scoperta dei mestieri tipici dell’epoca. Alla fine si raggiunge la capanna con la Madonna, San Giuseppe e il Bambin Gesù come da tradizione, confidando in un’atmosfera ancora più magica se decide di nevicare al momento giusto.

Visita panoramica con la funivia

Il grande albero di Natale di Gubbio merita una vista da lontano e dall’alto per essere apprezzato veramente. La funivia Colle Eletto permette ai visitatori di salire fino alla Basilica di Sant’Ubaldo a 803 metri di quota e, una volta in cima, oltre a poter ammirare il panorama, a Natale è possibile vedere bene anche l’albero con la stella che lo sovrasta. Tenete presente che in questo periodo dell’anno l’ultima corsa parte alle 17.00, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Gubbio a Natale, i luoghi più simbolici

Le origini medievali di Gubbio la rendono un centro ricco di storia da visitare. Che si tratti di Natale o di un altro periodo dell’anno ci sono dei luoghi simbolici che vale la pena vedere. San Francesco d’Assisi visse per diverso tempo nella città umbra, pertanto i luoghi francescani non mancano. Palazzo Bargello del 1300 in stile gotico è oggi sede del museo della balestra e divide la piazza del Bargello con la famosa fontana dei matti, chiamata così per alcune usanze bizzarre.

Passeggiando in via dei Consoli si possono vedere tanti negozi caratteristici, fino ad arrivare a Piazza Grande, una terrazza pensile che affaccia sulla vallata e regala uno spettacolo bellissimo che i fan della fiction Don Matteo conoscono bene. Qui si può visitare il Palazzo dei Consoli del XVI secolo che custodisce le Tavole eugubine. Di fronte vi è il Palazzo Pretorio e da non perdere il Palazzo Ducale con sale, sotterranei e lo studiolo affascinante con un soffitto a cassettoni e pareti caratterizzate da tarsie lignee.

Fonte: Getty images

Il clima di Gubbio a Natale

Le previsioni di dicembre 2024 a Gubbio al momento prevedono temperature rigide, tra i 4 e i 10 gradi, e nel mese dovrebbe piovere una media di 8 giorni. Pertanto se avete in programma di passare il Natale da quelle parti meglio portarsi un ombrello e coprirsi bene per poter gustare anche le attività all’aperto senza problemi. Potrebbero esserci alcune giornate di neve che potrebbero anche rendere più magiche alcune attrazioni previste in città durante le feste, come il presepe a grandezza naturale o il giro sulla ruota panoramica.

Come muoversi a Gubbio a Natale

Gubbio è un piccolo borgo che è consigliabile girare a piedi o con i mezzi pubblici messi a disposizione dal comune come gli autobus e la funivia. A Natale c’è anche il trenino turistico che attraversa la città se non vi va molto di camminare. In città ci sono due ascensori pubblici, uno che collega Via Baldassini a Piazza Grande e il secondo che collega via XX Settembre alla Cattedrale-Palazzo Ducale.