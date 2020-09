A Genova le location della serie Tv “Petra”

editato in: da

Una crime story che vede protagonista l’attrice Paola Cortellesi nei panni – inaspettati – di un ispettore, Petra Delicato, della squadra mobile di Genova. Ed è a Genova che è ambientata “Petra”, la serie Tv di Sky Cinema. Al suo fianco, il viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi) con il quale farà coppia fissa.

La serie noir è la trasposizione televisiva dei romanzi gialli della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett che ha inventato il personaggio di Petra Delicado e che sono ambientati a Barcellona.

E il Capoluogo ligure, con le sue similitudini, è la perfetta versione italiana della città catalana. “Genova insieme a Paola e ad Andrea è la terza protagonista della serie”, ha spiegato la regista, Maria Sole Tognazzi. “All’interno di Genova vivono mille città, convivono quartieri malfamati assieme ad angoli di una bellezza pazzesca”, ha invece raccontato la Cortellesi a Sky Tg 24.

Gli scorci inconfondibili di Genova fanno da sfondo alle intricate vicende e ai casi che Petra dovrà risolvere. Questa città portuale, multietnica, che è tutta un sali-scendi, affacciata sul mare e a ridosso delle Alpi liguri offre molti spunti e molte location insolite.

Ogni puntata della serie, infatti, esplora un contesto sociale della città sempre diverso. Partendo dal centro storico medievale, si cambia set fino ad arrivare sui monti dell’entroterra per tornare poi nei quartieri ottocenteschi.

Protagonista è sicuramente il porto. Fondamentale per la serie ma anche per la stessa città di Genova, viene mostrato sia nel suo aspetto industriale sia in quello turistico. Proprio come la città spagnola, infatti, anche qui questa zona rappresenta la realtà portuale che unisce tradizione e modernità.

Tra i set genovesi ben riconoscibili c’è piazza Rossetti, di fronte al quartiere della Foce, dove solitamente ha luogo il celebre Salone Nautico. Qui, nell’attico di un appartamento con una spettacolare vista mare sono state fatte delle riprese di interni.

Nelle immagini della fiction si riconoscono anche le delegazioni del Ponente Genovese tra cui Sestri Ponente (sede di Fincantieri) e la spiaggia di Genova Voltri.

Panoramica è anche la strada costiera che collega Voltri con Arenzano. Nelle immagini è ben riconoscibile Villa Azzurra, che è il quartiere dove, in collina, sorge il Renzo Piano Building Workshop, lo studio di architettura internazionale fondato a Genova nel 1981, e infine la spiaggia di Vesima, una frazione del Comune di Genova, compresa nel territorio della ex circoscrizione di Voltri e frequentata d’estate soprattutto da genovesi.