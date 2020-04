5 canzoni che ti faranno sentire subito a Barcellona

editato in: da

Una città mediterranea e cosmopolita che racchiude storia, architettura e cultura: il capoluogo della Catalogna è bellissimo e ogni anno attira a sé numerosi turisti che giungono per osservare le sue meraviglie. Gli stravaganti edifici progettati da Antoni Gaudí sono il simbolo della città, la Rambla rappresenta la sua movida e il museo Picasso e la fondazione Joan Mirò sono uno spaccato di storia dell’arte mondiale assolutamente da non perdere.

La città inoltre conserva e raccoglie numerosi reperti archeologici di epoca romana, insomma Barcellona è tante cose e non stupisce che in molti, proprio attraverso l’arte abbiano omaggiato e celebrato la capitale della regione spagnola della Catalogna.

Anche la musica lo ha fatto, tantissimi gli artisti che nel corso degli anni hanno dedicato dei brani alla città catalana, ecco perché abbiamo deciso di portarvi a Barcellona proprio attraverso 5 canzoni a lei dedicate.

Barcelona di Freddie Mercury e Montesserrat Caballé

In occasione dei Giochi Olimpici della città Catalana il frontman dei Queen e la cantante lirica Montesserrat Caballé hanno creato Barcelona, una canzone struggente e bellissima dedicata al capoluogo spagnolo che è rimasta nella storia tra le composizioni più belle che ci siano.

Rumba de Barcelona di Manu Chao

Tra i musicisti che hanno parlato di Barcellona nelle proprie canzoni c’è Manu Chao, non è un segreto infatti che una delle attività preferite del cantante è proprio quella di passeggiare per le strade di Ciutat Vella. Nel 2002 ha pubblicato il brano Rumba de Barcelona per omaggiare la città che ha sempre amato.

Barcelona di Ed Sheeran

Barcelona di Ed Sheeran non è solo una canzone, ma una vera e propria dichiarazione d’amore scritta per omaggiare la città che è entrata nel cuore dell’artista lasciando un segno indelebile.

I’am from Barcelona di The Painter

Anche la band canadese The Painter ha voluto omaggiare la splendida città di Barcellona con il brano I’am from Barcelona, una canzone che invita a non smettere di sognare mai.

Barcelona di Jewel

Barcelona è una canzone intensa interpretata da una voce bellissima, quella della cantante, poetessa e attrice Jewel. Questo brano ci trasporta nella città spagnola attraverso una romantica e nostalgica visione delle cose.