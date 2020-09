Il castello della Castelluccia e gli altri set della fiction Tv “L’allieva 3”

editato in: da

È una location davvero incantevole, quella che ospita il bellissimo castello della Castelluccia: immerso nel verde incontaminato, seppure a due passi da Roma, lo splendido edificio storico ha accolto il set di “L’allieva 3”, la famosa fiction di Rai1 con Alessandra Mastronardi.

Per i fan della brillante serie Tv che ha conquistato il pubblico italiano, il castello della Castelluccia non rappresenta certo una novità: era già stato scelto come location per una delle più belle puntate della prima stagione, quella che aveva visto come protagonisti Alice e Claudio – quest’ultimo interpretato da Lino Guanciale. Questa volta, Alessandra Mastronardi è stata avvistata sul fantastico set in notturna, e ciò non può che far sognare i telespettatori ormai in attesa della terza stagione. Ma cosa possiamo dire di questo incantevole edificio storico che fa da sfondo ad alcune avventurose puntate della fiction?

Sito alle porte di Roma, il castello della Castelluccia è circondato dalla natura rigogliosa del Parco di Veio ed è il luogo ideale per chi abita in città e desidera staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni. Il maniero venne costruito tra il XII e il XIII secolo per volere della famiglia Cancellieri, su quello che rimaneva di un’incantevole villa romana di età imperiale. Cuore pulsante dell’edificio è senza dubbio la sua antica torre di avvistamento, che ancora oggi svetta imponente e offre un importante punto di riferimento per chi arriva dalla città.

Nel corso dei secoli, il castello venne abitato da alcune delle più nobili famiglie dell’epoca, tra cui gli Orsini e gli Odescalchi. E naturalmente furono innumerevoli gli ospiti che vennero accolti tra le sue mura: papi, principi e principesse vi alloggiarono, trovando un’ospitalità davvero calorosa – tra gli altri, vi soggiornarono anche Papa Pio VII e la Regina Cristina di Svezia. Le dolci campagne romane che cingono la villa offrono un panorama da mozzare il fiato, un’atmosfera unica che vi lascerà incantati.

Oggi il castello della Castelluccia è un famoso hotel di lusso. Durante la stagione estiva, l’immenso parco che circonda la Castelluccia dona agli ospiti un’area fantastica dove rilassarsi all’ombra di magnolie secolari e di giardini rigogliosi. La villa è divenuta famosa anche come location per i matrimoni.

Questo incantevole castello non è però l’unica bellezza romana a fare da sfondo alle riprese della fiction “L’allieva”, giunta alla terza stagione. Come le precedenti, anche gli episodi di “L’allieva 3” sono stati girati prevalentemente nella Capitale, tra l’Istituto di Medicina Legale dove lavora Alice, l’esterno del quale corrisponde in realtà alla British Academy che si trova in via Antonio Gramsci, e alcuni meravigliosi scorci della “città eterna”.

Molte scene della seconda stagione, per esempio, erano state girate tra Torvaianica e l’aeroporto di Fiumicino, dove è stato ambientato il finale strappalacrime della seconda stagione, mentre il V episodio è stato realizzato al Cimitero di Verano. Tra le ambientazioni romane ci sono anche il laghetto del Tempio Esculapio e Villa Borghese.

Nella serie viene inquadrato spesso anche il Colosseo, così come Villa Celimontana, i Fori di Traiano e il Ponte Fabricio, dove sono state girate molte scene notturne. Alcune scene sono state girate a Tivoli, altre nel quartiere Parioli e nel Rione Monti, in particolare tra piazza degli Zingari e via Giovanni Lanza. E la casa di Alice Allevi? Ebbene, anche quella esiste davvero, almeno l’esterno, perché gli interni sono stati girati negli studi, e si trova nella zona del Pigneto. La riconoscete sicuramente per il cancello verde e le mura giallo ocra.

Così come esiste veramente il locale dove vanno spesso i protagonisti della fiction: è il Lanificio 159 a Roma Pietralata. Questo locale è molto noto tra i giovani romani che vengono per i numerois eventi e i concerti. Da quando è stata ambientata la fiction Rai, però, è diventato molto più popolare.