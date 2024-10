Citadel: Diana, dove è stata girata la serie di Amazon

Fonte: iStock/Getty Images Matilda De Angelis protagonista della nuova serie Amazon

Dal 10 ottobre è possibile guardare su Amazon Prime Video la nuova serie Tv con protagonista Matilda De Angelis nei panni di Diana Cavalieri, una spia dal carattere forte e combattivo che si ritrova a dover affrontare tanti scontri in una lotta continua tra il Bene e il Male. Citadel: Diana, ideata dai fratelli Anthony e Joe Russo, co-prodotta con Cattleya e diretta dal regista Arnaldo Catinari, ambienta la storia in un futuro distopico sullo sfondo di alcuni dei luoghi più belli d’Italia e non solo.

Questi, però, non appaiono sempre come sono nella realtà. In linea con lo stile futurista della serie, che rientra nel genere spy action, la produzione è intervenuta con adattamenti scenografici ottenuti attraverso una combinazione attenta di costruzioni in teatro e location reali, con un tocco di effetti digitali. Da Milano e Como a Palermo e Trapani, fino a Roma e ai luoghi esteri, precisamente in Svizzera e Parigi: scopriamo insieme i luoghi che hanno contribuito a creare l’atmosfera perfetta per lo svolgersi della storia.

“Citadel: Diana”, la trama della serie Tv

Dopo l’uscita su Amazon Prime della prima serie Tv madre, “Citadel” con Richard Madden e Priyanka Jonas, arrivano le due divisioni nazionali, quella italiana seguita da quella indiana. Tutte sono collegate dalla medesima storia dove al centro troviamo Citadel, una grande agenzia di spionaggio che ha rischiato di venire annientata durante la lotta contro un’agenzia nemica chiamata Manticore, il cui obiettivo è dominare il mondo. Anni dopo, diverse cellule sparse in diverse parti del mondo provano a rimettere in piedi l’agenzia, come quella in Italia.

Siamo nella Milano del 2030, in un futuro pericolosamente vicino al presente. Qui, la spia sotto copertura di Citadel, Diana Cavalieri, rimasta sola tra le linee nemiche, continua la lotta segreta come infiltrata in Manticore. Quando le si presenta l’occasione di sparire, l’unico modo per farlo è fidarsi di un alleato inaspettato, Edo Zani (interpretato da Lorenzo Cervasio), l’erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in continua lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee. Tra salti nel passato e nel presente, i sei episodi ci porteranno alla scoperta di cosa succederà sullo sfondo di luoghi bellissimi.

I luoghi della serie Amazon in Italia

L’Italia nella serie Tv Citadel: Diana appare in tutta la sua bellezza, che sia reale o ricostruita. Le prime scene si svolgono a Milano, con il Duomo distrutto e dove, nelle vicinanze, sorge il quartier generale di Manticore, precisamente nei pressi del Palazzo Arengario. Le altre location milanesi sono il quartiere di Porta Venezia, dove vive Diana, la stazione centrale e l’ospedale Niguarda. Restando in Lombardia, le riprese si sono svolte anche a Como, in particolare a Villa Erba, una dimora risalente alla fine dell’800 dove è stata ricreata la casa della famiglia Zani.

Spostiamoci ora in Sicilia, dove alcune scene ricche di azione sono state girate a Gibellina e alla Tonnara di Scopello, soprattutto nel Grande Cretto di Gibellina, la splendida opera d’arte di Alberto Burri, e tra le strade di Palermo. Nella serie è presente anche Roma, per la quale sono stati costruiti dei set: in particolare sono state utilizzate le linee architettoniche del Palazzo dei Congressi e l’Aeroporto Pratica di Mare, mentre per il castello di Manticore si sono scelti gli interni del Castello Odescalchi di Bracciano.

Fonte: iStock

Le location all’estero

Alcune riprese della serie sono state fatte anche all’estero, come al Passo del San Gottardo in Svizzera. Qui sono stati girati gli esterni del castello di Manticore. Compare anche il lungolago di Lugano e la piazza del LAC, scenario di alcune scene d’azione. In Francia, invece, andiamo a Parigi, dove si trova il Palazzo Manticore francese.