Itinerario di Londra: cosa vedere e quali sono i luoghi da non perdere

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Dalla Brexit in poi, gli UK sono ufficialmente usciti dall’Unione Europea quindi per potervi accedere non basta la carta d’identità ma serve il passaporto: nonostante ciò, si tratta di una località agilmente raggiungibile tramite voli low cost e per questo resta in cima a moltissime wishlist di viaggio. Stai pianificando un viaggio a Londra? Sono davvero tante le cose che puoi fare qui, proviamo a vedere insieme alcune delle più iconiche da non perdere assolutamente.

Buckingham Palace

Simbolo della monarchia, seppur oggi non sia più lo stesso senza Queen Elizabeth: Buckingham Palace è spesso uno dei punti di partenza di una visita a piedi della città londinese. Il maestoso palazzo è simbolo della monarchia dal 1837 ed è possibile assistere al cambio della guardia seppur non si tratti di un rito visibile ogni giorno e ad ogni ora, bisogna informarsi sul sito ufficiale per capire quando è possibile e sperare in un pizzico di fortuna.

Big Ben

Quando pensi a Londra, uno dei primi simboli che ti viene in mente è senza dubbio il Big Ben. La torre dell’orologio, parte del palazzo di Westminster, è un monumento iconico di oltre 150 anni. Edificato con uno stile gotico vittoriano, rappresenta uno dei punti più riconoscibile dello skyline della capitale degli UK. Di notte, il Big Ben assume un aspetto ancora più affascinante. La torre è illuminata da un sistema di luci che mette in risalto ogni dettaglio architettonico, creando un contrasto suggestivo con il cielo notturno.

London Eye

Tra le attrazioni più instagrammabili da fotografare e da inserire in agenda c’è il London Eye: attenzione, la coda per salire è spesso lunga quindi acquistare i biglietti in anticipo è un ottimo modo per provare a velocizzare l’attesa. Proprio sul Tamigi e in prossimità di alcuni dei monumenti più suggestivi della capitale degli UK, la ruota panoramica inaugurata nel 2000 conquista grandi e piccini. Alta ben 135 metri, è stata per molti anni la più alta al mondo. Quando sali a bordo di una delle sue 32 capsule di vetro, puoi aspettarti una vista mozzafiato che raggiunge tutta Londra; il giro dura circa 30 minuti, dandoti il tempo di ammirare dettagliatamente i luoghi più famosi della città, come il Big Ben, il parlamento, la cattedrale di St. Paul, e persino il castello di Windsor nelle giornate più limpide. Avrai modo di osservare entrambi i lati di Londra divisa dal Tamigi e scattare foto ricordo davvero uniche. Di notte è altrettanto suggestiva, grazie ai colori e alle luci che la decorano ma se vuoi scattare foto panoramiche ti consiglio di prenotare una visita di giorno.

Fonte: iStock

Hyde Park

Londra è una città molto verde, a testimoniarlo sono i numerosi parchi in cui puoi passeggiare. Tra i preferiti dai local e dai turisti? Hyde Park. Non è solo un luogo in cui rilassarsi, ma una destinazione perfetta per fare jogging o un giro in bici raggiungendo poi il laghetto centrale. Non mancano eventi e appuntamenti che animano il luogo, sia in estate sia in inverno. Se durante il periodo più caldo ci sono concerti ed eventi internazionali, in inverno ad animare la zona ci pensa Winter Wonderland, un villaggio natalizio con mercatini e piste di pattinaggio sul ghiaccio. Nella zona nord est c’è invece lo Speaker’s Corner, un luogo in cui la democrazia dà modo di dare voce alle opinioni delle persone che possono così esprimersi liberamente.

St. Paul’s Cathedral

St. Paul’s Cathedral è forse la cattedrale più importante del Regno Unito ed è anche tra le più famose al mondo; con una struttura architettonica barocca in stile inglese, è stata progettata da Sir Christopher Wren dopo il grande incendio del 1666. Ha una cupola davvero imponente che la rende tra i monumenti più riconoscibili del panorama. Consiglio assolutamente una visita all’interno, si tratta di uno dei monumenti principali della città e non puoi assolutamente perdertela.

Tower bridge

Simbolo su cartoline, foto iconiche e calamite: il tower bridge è sicuramente uno dei punti più interessanti che dovrai visitare. Si tratta di un sistema levatoio completato nel 1894 che serve a collegare i due lati di Londra. La struttura è decisamente imponente ed è un simbolo della Londra vittoriana. Oltre ad offrire una vista suggestiva sulla torre di Londra e la cattedrale è possibile visitare gli interni, camminando su un pavimento panoramico in vetro e raggiungendo poi la sala macchine.

Fonte: iStock

Soho

Se vuoi vivere l’autentica nightlife made in UK il quartiere che non puoi perdere è quello di Soho: si trova nella zona West End ed è un mix equilibrato tra vecchio e nuovo, sia dal punto di vista dell’architettura che dell’intrattenimento. Negozi, ristoranti, pub e discoteche si alternano e animano la scena attirando i più giovani ma non solo. Soho è esattamente la rappresentazione della vita notturna londinese ed è anche una delle zone più LGBTQ+ friendly della capitale.

Camden

Se Soho rappresenta la creatività sofisticata, Camden è il regno dell’atmosfera ribelle. Amato per il mood alternativo, è dominato dal Camden Market, un labirinto di bancarelle in cui si può trovare di tutto: dagli articoli vintage a souvenir a tema musicale senza dimenticare lo street food. Tra le attrazioni da non perdere qui c’è il Regent’s Canal, un canale tranquillo e pittoresco che richiama un po’ l’atmosfera di una piccola Venezia.

Notting Hill

Hai mai sognato di passeggiare tra casette color pastello, boutique di moda e mercatini vintage? Allora Notting Hill è il luogo che fa per te. Il quartiere, reso famoso dal celebre film con Julia Roberts e Hugh Grant, è un mix perfetto di eleganza bohemien e vivace modernità. Per cominciare, fai una tappa al mercato di Portobello Road; è un must. Ogni sabato, questa strada si riempie di bancarelle che vendono di tutto, dalle antichità ai vinili, dai gioielli d’epoca ai vestiti vintage.

Trafalgar Square

Se pensi ad una piazza simbolo di Londra, quella è senza dubbio Trafalgar Square. Al centro della piazza svetta la Colonna di Nelson e attorno si trovano le fontane e le statue di leoni che regalano un’espressione di stupore a chiunque la visiti. Proprio qui raggiungerai agilmente la National Gallery, non perdertela per nessun motivo.

Fonte: iStock

Piccadilly Circus

Piccadilly Circus è un incrocio frenetico, illuminato da giganteschi schermi LED. Simbolo della modernità e della frenesia made in UK, non perderti almeno uno scatto soprattutto durante le ore serali quando tutta illuminata la zona acquisisce ancora più fascino.

Abbazia di Westminster

Una chiesa in perfetto stile gotico e simbolo importantissimo della monarchia. Dal 1066 in poi è proprio qui che si svolgono le cerimonie di stato, i matrimoni e i funerali solenni oltre all’incoronazione dei sovrani. Abbiamo assistito all’indimenticabile matrimonio tra Kate e William e alla recente incoronazione di Re Carlo.

I musei più belli di Londra

Partiamo con una grande verità: il meteo negli UK è davvero incerto e per noi italiani la pioggerellina può essere motivo di malumore… la grande quantità di musei in città però offre alternative e la buona notizia è che molti sono gratuiti; quindi, accedervi non andrà ad intaccare il budget destinato al viaggio. Ti ho incuriosito? Ecco quali sono i musei di Londra più belli che dovresti assolutamente vedere.

British Museum

Se ti trovi a Londra, il British Museum è una tappa obbligata. Fondato nel 1753, è tra i più antichi e prestigiosi al mondo, con una collezione che supera gli otto milioni di oggetti provenienti da ogni angolo del pianeta. Camminando tra le sue sale, potrai immergerti in migliaia di anni di storia, arte e cultura. Una delle attrazioni principali è senza dubbio la Stele di Rosetta, il frammento di pietra che ha permesso di decifrare i geroglifici egizi oppure maestosi marmi del Partenone. Ma non è tutto: qui è ospitata una collezione straordinaria di antichità egizie, tra cui mummie incredibilmente ben conservate, sarcofagi e statue che raccontano la complessa religione e la vita quotidiana nell’antico Egitto.

Se sei un appassionato di storia antica, non perderti le sale dedicate alla Mesopotamia, con le magnifiche sculture assire, e alla Persia, dove troverai raffinate opere d’arte provenienti dai tempi dell’Impero Achemenide. Non solo antichità però, avrai modo di visionare anche mostre di arte moderna e contemporanea.

National Gallery

Nei pressi di Trafalgar Square, ti consiglio una tappa alla National Gallery che al suo interno custodisce ben oltre le 2300 opere datate tra il XII e il XX secolo. Uno dei must è senza dubbio la sezione dedicata al Rinascimento italiano, dove potrai ammirare opere di artisti come Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello. Se invece ami lo stile Barocco rimarrai a bocca aperta davanti a capolavori firmati Caravaggio o Rembrandt, due artisti che hanno fatto della luce un loro tratto distintivo.

Victoria and Albert Museum

Se la tua passione è il design e le arti applicate, il Victoria and Albert Museum è il luogo perfetto per te. Fondato nel 1852, ospita una delle collezioni più vaste e diversificate al mondo, rappresentando un’autenticità nel mondo del design, con sezioni dedicate alla moda, alla ceramica, al tessuto, ai mobili, ai gioielli e molto altro ancora. Una delle attrazioni principali è la collezione di abiti, che copre oltre cinque secoli di storia della moda. Qui potrai vedere da vicino creazioni di stilisti famosi come Christian Dior, Alexander McQueen e Vivienne Westwood, e scoprire come la moda abbia evoluto e riflettuto i cambiamenti sociali e culturali nel corso dei secoli.

Museo di storia naturale

Molti lo ricordano per essere stato teatro del film Una notte al museo ma l’edificio a South Kensington ospita una collezione imperdibile di pezzi unici, tra cui la ricostruzione scheletrica di un diplodoco, un dinosauro erbivoro lungo più di 20 metri, che domina la Hintze Hall. La sezione dedicata ai dinosauri è sicuramente tra le più amate, persino dai bambini: custodisce modelli a grandezza naturale e reperti fossili che ti permetteranno di scoprire di più su queste creature preistoriche. Non solo dinosauri però; le collezioni spaziano dalla geologia alla zoologia, dando modo di esplorare la biodiversità di tutto il pianeta.

Tate Modern

Se sei un amante dell’arte contemporanea, non farti scappare il Tate Modern. Questa ex centrale elettrica trasformata in un tempio dell’arte moderna ospita opere che spaziano dal surrealismo al pop art, fino alle installazioni più avanguardiste. Non sei sicuro di capire l’arte contemporanea? Non preoccuparti, il bello è proprio questo: ti invita a esplorare, a mettere in discussione e a lasciarti sorprendere.

Madame Tussauds

Un museo imperdibile è quello delle cere, quello di Madame Tussauds è tra l’altro uno dei più famosi al mondo. Al suo interno potrai farti foto e selfie con alcuni dei personaggi più famosi al mondo, ovviamente realizzati in versione statua di cera. Beyoncé, Brad Pitt o i membri della Royal Family, quale sarà il tuo preferito? E se sei un fan dei supereroi, non perderti la sala dedicata ai personaggi Marvel.

Le tappe per i fan di Harry Potter

Sei un fan di Harry Potter? Allora non perderti tour a tema e ovviamente alcune delle località che hanno fatto da sfondo alle riprese della saga. Oltre agli Studios, che ti suggerisco di prenotare acquistando anticipatamente il biglietto, raggiungi la stazione di King’s Cross e fai la foto al famoso binario 9¾. C’è sempre un po’ di fila ma un fan di J.K. Rowling non può perdersela! E che dire di Leadenhall Market? Questo splendido mercato coperto, con la sua architettura vittoriana, è stato usato come location per Diagon Alley.

Londra, proprio come Roma o Parigi, è una città difficile da vedere in un solo weekend o almeno se la si desidera vedere tutta. Il consiglio che posso darti? Dividila per tematiche o zone, in questo modo avrai la scusa per tornarci o comunque creerai degli itinerari sensati e pratici da seguire. Non dimenticarti poi di acquistare, dove possibile, i biglietti in anticipo: in questo modo risparmierai tempo e ottimizzerai il budget. Aggiungi poi una “tea time experience”, cioè una merenda all’ora del te in perfetta tradizione local: sappi che si tratta di un’opzione mediamente costosa ma almeno una volta nella vita togliti lo sfizio.