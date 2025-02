Questo luogo è il miglior sito Unesco dell’anno

Fonte: @Jordan Tourism Board Sulle rive del fiume Giordano in Giordania

Il sito del battesimo di Gesù, Al-Maghtas, in Giordania, si è aggiudicato il premio come “Miglior sito Unesco”. A conferire il GIST ACTA – Archeological & Cultural Tourism Award è stato il Gruppo Italiano Stampa Turistica in occasione di tourismA, il Salone Archeologia e Turismo Culturale che si tiene ogni anno a Firenze.

Al-Maghtas, un luogo sacro

Al-Maghtas, che in arabo significa “l’immersione”, sorge dove un tempo si trovava la “Betania oltre il Giordano”, menzionata nei Vangeli e si trova in Giordania. Archeologi di fama, tra cui il francescano Michele Piccirillo, identificano questo sito con il luogo del battesimo di Gesù. L’importanza storica è attestata dalla presenza di tre chiese bizantine, dalle testimonianze dei primi pellegrini, come Egeria nel IV secolo, e dalla scoperta dei gradini di marmo descritti nel VI secolo da Antonino Martire, che conducevano al fiume dove venivano amministrati i battesimi.

Situato sulla riva orientale del fiume Giordano (sull’altra sponda c’è Israele), 9 chilometri a Nord del Mar Morto, il sito archeologico di Al-Maghtas, inserito nella lista dei Patrimoni Unesco nel 2015, comprende da due aree principali: Tell Al-Kharrar, noto anche come Jabal Mar-Elias (Collina di Elia), e l’area delle chiese di San Giovanni Battista, vicino al fiume. Immerso in un ambiente naturale ancora molto incontaminato, è ritenuto il luogo in cui Gesù di Nazareth fu battezzato da Giovanni Battista. I resti romani e bizantini testimoniano il suo carattere sacro: chiese, cappelle, un monastero, alcune grotte utilizzate dagli eremiti e vasche per il battesimo. Il sito è riconosciuto dal Vaticano come un’importante meta di pellegrinaggio cristiano.

Fonte: @Jordan Tourism Board

La nuova chiesa nell’anno del Giubileo

E, proprio quest’anno, in occasione dell’anno del Giubileo della Speranza, nel punto in cui sorgeva la storica Betania oltre il Giordano, il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha consacrato una nuova grande chiesa, la Chiesa del Battesimo. Questo nuovo edificio sorge su un terreno donato dalla Famiglia reale giordana alle comunità cristiane locali ed è stata ufficialmente designata come meta di pellegrinaggio, offrendo ai fedeli la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria durante il Giubileo della Speranza.

Questo nuovo riconoscimento, insieme alla recente consacrazione della Chiesa del Battesimo, conferma il valore storico, culturale e spirituale di Al-Maghtas, rafforzando il ruolo della Giordania come destinazione di rilievo per il turismo religioso e culturale a livello internazionale.

Cos’è tourismA

Si tratta di una manifestazione che viene organizzata da 11 anni a Firenze ed è l’occasione per divulgare e confrontarsi sulla comunicazione del mondo antico valorizzandone le testimonianze.