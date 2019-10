Il futuro di Ryanair in Italia: L’intervista di SiViaggia a Eddie Wilson

editato in: da

SiViaggia ha intervistato Eddie Wilson che è succeduto dal 1′ settembre 2019 a Michael O’Leary come amministratore delegato della compagnia aerea. O’Leary è rimasto invece amministratore delegato del gruppo Ryanair che è stato ristrutturato come società di holding all’inizio del 2019. Wilson (e i suoi omologhi di Buzz, Lauda e Malta air) riferiranno direttamente direttamente al CEO del gruppo.

Eddie Wilson ha risposto alle nostre domande.

Le nuove rotte di Ryanair per l’estate 2020

Ryanair ha annunciato 30 nuove rotte per l’estate 2020, sette delle quali sono delle novità; da Milano Bergamo verso Agadir (Marocco), Marsiglia (Francia) e Tblisi (Georgia). Una novità importante è anche un volo per l’estate diretto su Manchester da Milano Malpensa. Novità assolute anche i voli dalla Sardegna (Alghero) verso Marsiglia e verso la Polonia (Katowice). A questi si aggiungono i voli da Bologna verso la Grecia (Cefalonia) e Canarie (Fuerteventua), Katowice, Kutaisi (Georgia), Santander (Nord della Spagna, vicino a Bilbao), Tel Aviv e Trapani.

Ma sono previste anche altre molte rotte per l’estate 2020.

In Italia, Ryanair opererà con più di 500 rotte in partenza dai 29 scali in cui opera e prevede di trasportare 43,2 milioni di passeggeri nel nostro Paese.

Ryanair e sostenibilità

Il futuro di Ryanair è la sostenibilità (dai dati riportati da Ryanair sono la compagnia aerea con il più basso tasso di emissioni per passeggero) e la sostenibilità è un tema con cui tutte le compagnia aeree devono confrontarsi e lo stanno già facendo. Se pensate che l’11% del costo del biglietto è per le tasse ambientali si capisce quanto ridurre l’impatto sia rilevante. In questo senso Ryanair è concentrata anche sull’utilizzo di biocarburanti e sostenibili per l’aviazione (SAF).

Le regole sul bagaglio a mano di Ryanair

Ryanair continua con la propria politica sui bagagli a mano e da quanto dichiara Eddie Wilson le dimensioni del piccolo bagaglio che permettono di portare a bordo (40x20x25 cm gratis) tutti possono portare a bordo una borsa; Sempre secondo Wilson i passeggeri hanno accolto positivamente la cosa perché in questa maniera si sono ridotte le code e i tempi.