Quanto devi aspettare in coda al ristorante? Te lo dice Google

Quanto devi aspettare in coda al ristorante? Niente paura, te lo dice Google! Il motore di ricerca più famoso al mondo, ancora una volta, diventa utile nella vita quotidiana. Quante volte vi è capitato di andare a cena fuori e di rimanere per ore all’esterno del ristorante in attesa che si liberi un tavolo? La soluzione per evitare questo problema ce la offre Google, che consente di visualizzare e monitorare la coda.

Si tratta di una delle ultime novità introdotte dal colosso di Montain View, che ha deciso di dare una mano a tutti gli appassionati gourmet e a chi non vuole perdersi mai una cena nel locale preferito. Si tratta in sostanza di un arricchimento delle schede informative che troviamo nelle pagine dedicate agli esercizi commerciali su Google Maps.

Oltre all’orario di chiusura e a quello di apertura, scorrendo verso il basso sarà possibile scoprire anche quanto è affollato il locale e quanto sarà necessario attendere prima di potersi sedere per mangiare qualcosa. Le informazioni vengono visualizzate in modo semplice e intuitivo tramite un grafico che indica l’affollamento del locale. In questo modo, quando sarete in cerca di un ristorante, potrete capire immediatamente se l’attesa per avere un tavolo sarà lunga oppure no.

Come fa Google a dirti quanto devi aspettare in coda? I minuti di attesa vengono calcolati analizzando i dati statistici riguardanti il numero di persone registrate all’interno del locale nel corso degli anni. Si tratta dunque di un calcolo approssimativo, che non deve essere preso alla lettera. Se sul vostro smartphone visualizzate un’ora d’attesa, una volta arrivati al ristorante potrebbero trasformarsi in un’ora e mezza oppure in molto meno.

Nonostante ciò si tratta di una funzionalità molto utile, soprattutto quando si è in viaggio e non si ha il tempo di prenotare un tavolo al ristorante. In questo caso basterà sfruttare Google Maps e la scheda dell’esercizio, per decidere in quale locale andare.