10 modi per praticare turismo sostenibile in questo nuovo anno

Abbiamo avuto un anno intero per prepararci alla nostra prossima vacanza, e in attesa di poter finalmente tornare a viaggiare possiamo chiederci in che modo rendere il nostro turismo meno impattante sull'ambiente che ci circonda. Mai come questo 2021 potrà essere all'insegna di viaggi sostenibili, che abbiano un occhio di riguardo non solo per la natura, ma anche per le comunità e le culture che vivono del nostro peregrinare per il mondo. Scopriamo quali sono i metodi più efficaci per praticare un turismo sostenibile.