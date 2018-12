Attraversare il mondo, a bordo di una crociera di riposizionamento

editato in: da

Un lungo viaggio a bordo d’una straordinaria nave da crociera, per vedere posti da sogno senza spendere una follia: utopia? No. Basta scegliere le crociere di riposizionamento.

Note in inglese come “Repositioning Cruise”, indicano il viaggio che una nave passeggeri fa quando si trasferisce da un porto operativo ad un altro. Un’operazione, questa, che molte navi fanno in primavera e in autunno: la tratta più classica è quella transatlantica, tra l’America e l’Europa, ma spostamenti avvengono anche dal Canada verso i Caraibi oppure dall’Alaska verso il Messico o le Hawaii.

Spesso, le compagnie navali – invece che viaggiare senza passeggeri – provano a riempire le navi durante il loro riposizionamento, e il vantaggio sta proprio qui: i biglietti, in queste occasioni, sono super scontati. E, dal momento che prevedono in genere interi giorni di navigazione, vengono proposte sotto forma di crociere a tema: enogastronomiche, fotografiche, musicali.

Scegliendo una crociera di riposizionamento, è possibile – ad esempio – partire dall’Alaska e accompagnare la nave verso il suo trasferimento lungo la costa della California e sino alle Hawaii; oppure, da New York o dalla Florida, eseguire tutta la rotta che conduce la nave sino al Mar Mediterraneo, per la stagione estiva. Ecco dunque che una crociera di questo tipo è perfetta per chi vuole visitare intere regioni e passare da un continente all’altro con una sola crociera. In genere, si può godere per 3 settimane di tutti i comfort e di tutti i lussi che la nave offre, a prezzi stracciati.

Perché scegliere una crociera di riposizionamento? Perché i prezzi sono imbattibili, perché in queste occasioni la nave offre il meglio dell’intrattentimento e della gastronomia di bordo, perché non c’è mai il sovraffollamento che durante una crociera tradizionale si può avere, perché è l’occasione perfetta per staccare per davvero, e per regalarsi qualche settimana (in genere non meno di 18 giorni) di puro relax.

Ad esempio, Costa Crociere propone una navigazione a bordo della sua Costa Deliziosa che – partendo da Port Everglades (Florida) arriva nell’italiana Savona. Si parte il 3 marzo 2019 e si sbarca il 22, e il costo parte dagli 849 euro a persona. MSC propone invece una crociera di riposizionamento che, dall’Italia, parte: ci si imbarca il 13 novembre 2019 da Genova e si arriva – dopo 17 giorni di navigazione – ad Abu Dhabi. Ma, tenendo d’occhio i siti delle principali compagnie, è facile trovare super offerte. Talvolta persino con volo incluso.