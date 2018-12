Crociere di lusso, dall’Australia all’Italia: le rotte del 2019

editato in: da

Avventura sì ma senza rinunciare alle comodità : è questa la filosofia abbracciata da molte crociere e navi da viaggio, che per il 2019 puntano tutto sul lusso.

Da sempre i viaggi in mare rappresentano una valida alternativa per chi vuole abbinare la scoperta di mete esotiche alla comodità delle navi da crociera. Nei prossimi anni ci si indirizzerà sempre più verso i viaggi di lusso, con una netta virata delle maggiori compagnie di trasporto marittimo. Un esempio è quello della nuova National Geographic Endurance: la nuova nave da spedizione, che sarà lanciata nel 2020, avrà ben poco in comune con le spartane imbarcazioni che partono alla volta del circolo polare artico. Il modello progettato dalla Lindblad Expeditions avrà infatti due ristoranti, una palestra per lo yoga, una jacuzzi e una sauna con vista sul mare.

Anche la Crystal Experience si muoverà sulla stessa linea, aggiungendo alla sua flotta nel 2020 la prima nave polare: la Endeavor. In rotta verso l’Antartico, i passeggeri avranno a propria disposizione sei ristoranti, incluso uno dello chef Nobu Matsuhisa, una suna, una piscina e un solarium. Non mancheranno elicotteri per le escursioni e un sommergibile per tre persone. Il suo viaggio inaugurale di 17 giorni dal Giappone alla Russia parte da un prezzo di quasi 25.000 dollari a persona.

Gli amanti del lusso estremo troveranno ottime proposte anche dalla linea francese Ponant, che lancerà due navi da 184 passeggeri nel 2019, due nel 2020 e una da 135 cabine nel 2021. I nuovi modelli saranno dotati del sistema Blue Eye, una lounge posizionata sotto la superficie dell’acqua che permetterà ai passeggeri un’esperienza multisensoriale sulla vita marina che circonda la nave. I prezzi per un viaggio nella regione Amazzonica partono da 8.200 dollari a persona.

Nota per le sue navi da fiume, la Scenic Luxury Cruises & Tours si confronterà per la prima volta con l’oceano. A farlo sarà la Scenic Eclipse nel 2019, lungo le coste di Panama e Colombia (10 giorni da 9,295 dollari) e in Alaska (13 giorni da 6,645 dollari). Anche in questo caso i passeggeri potranno usufruire di un sottomarino per sei persone e due elicotteri.

Non tutte le navi da crociera però punteranno su mete esotiche e lontane. Il tour operator Abercrombie & Kent, noto per le spedizioni nella regione Antartica, ha ampliato la sua gamma di destinazioni e nel 2019 arriverà in Italia. Previsto un viaggio lungo la costa da Livorno al Mediterraneo fino a Venezia (prezzi da quasi 12.000 dollari a testa). Un secondo viaggio raggiungerà invece la regione di Kimberley, in Australia. Tutto all’insegna del comfort estremo, ovviamente.