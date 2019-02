Volare senza imprevisti: 10 consigli dagli assistenti di volo

editato in: da

Viaggiare in aereo sta diventando sempre più un’abitudine, quasi come prendere l’autobus e il treno. Ma le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Se vi spostate in areo per questioni di lavoro o semplicemente per andare in vacanza, bisogna che siate sempre preparati di fronte ad ogni evenienza. Ecco dieci consigli pratici degli assistenti di volo per volare senza imprevisti.