Come riuscire a viaggiare gratis

Per molti appassionati di viaggi il vero sogno sarebbe quello di lavorare viaggiando. effettivamente ci sono alcuni lavori che permettono di viaggiare senza spendere nulla: anzi, a volte il lavoro costringe a viaggiare nei luoghi più belli del mondo, guadagnando.

Il mito di chi si può permettere di lavorare viaggiando non è poi così contemporaneo, ed è probabilmente cominciato parecchi anni fa. Molte persone hanno sfruttato per anni la possibilità di lavorare come ragazzo o ragazza alla pari, visitando così tantissimi luoghi a costo quasi zero. Questa esperienza consiste nel trasferirsi per un periodo in una città estera, per lavorare in casa per la famiglia che ci ospita. Si tratta di fare le faccende di casa, o di tenere i bambini, in cambio di vitto e alloggio.

Certo questo tipo di prospettiva non permette di viaggiare tutto l’anno, e comunque servono delle risorse per stare settimane in una città lontana da casa, anche se vitto e alloggio sono già pagati. Se si ha molta voglia di lavorare si possono racimolare liquidi raccogliendo la frutta. Il viaggio deve essere pagato di tasca propria, ma la vendemmia in Australia o la raccolta delle arance in California possono fruttare soldi a sufficienza per vitto e alloggio.

Il lavoro di raccoglitore di frutta è spesso molto duro e spesso non permette di sfruttare le giornate libere divertendosi e visitando il paese ospite. Negli ultimi anni si sta diffondendo una nuova figura professionale: il blogger di viaggi. Costui gira il mondo raccontando sul suo blog le esperienze che ha avuto nei diversi paesi visitati. Chiaramente occorre una buona dimestichezza con internet e con la scrittura e almeno i primi viaggi andranno pagati con altri tipi di risorse.

Gli appassionati di fotografia possono sfruttare le immagini di un bel viaggio in paesi lontani per venderle e finanziare le tappe successive. Chiaramente serve essere bravi con la macchina fotografica e avere una buona attrezzatura di base. Potrebbe anche essere un’idea seguire un corso di fotografia, in modo da massimizzare le immagini vendute.

Chi ha delle doti artistiche può anche sperare di trovare lavoro in teatri lontani, in modo da girare il mondo grazie alle sue abilità . Se non si riesce ad avere un ingaggio si può sempre provare a racimolare qualche euro come artista di strada, certo ci vuole però un buon budget iniziale, come sostentamento in caso di insuccesso.

Immagini: Depositphotos