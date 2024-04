eSim per viaggiare: come funzionano e cosa sapere

Un tempo viaggiare era molto più complesso di oggi. L’evoluzione tecnologica, infatti, ci ha permesso di poter usufruire di tantissimi accessori e strumenti che, alcuni anni fa, erano davvero un sogno oppure avevano dei costi esorbitanti. Tra questi ci sono sicuramente le eSim e ora scopriremo insieme che cosa sono e come funzionano.

Cos’è l’eSim

eSim è l’abbreviazione di Embedded Subscriber Identity Module ed è una tecnologia che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo. Il motivo? È una versione virtuale della scheda Sim tradizionale, ma grazie alla quale poter attivare offerte temporanee se ci si trova all’estero.

Ciò significa che non occorre inserire una piccola scheda all’interno dei nostri smartphone, ma semplicemente installarla su un telefono compatibile tramite una facile procedura che, nella maggior parte dei casi, prevede l’inquadratura di un apposito codice QR che viene rilasciato dall’operatore di telefonia mobile con il quale si sottoscrive un piano dati.

Si tratta quindi di un vero e proprio chip incorporato nei circuiti del telefono che, quando attivato tramite installazione, va a sostituire la scheda SIM tradizionale in quanto si affida a un software che fornisce il servizio dati al telefono.

Quali sono i vantaggi per chi è in viaggio

I vantaggi di una eSim per chi viaggia sono diversi. Innanzitutto non occorre rimuovere la scheda Sim, rischiando quindi di usurare il telefono o di perderla da qualche parte durante il proprio soggiorno all’estero.

Ma non è tutto, perché se si stanno visitando più Paesi di uno stesso continente (come il classico trio Laos, Cambogia e Vietnam), non si è costretti a comprare una Sim per ogni nazione in cui ci si trova. Con una eSim, infatti, è possibile attivare un piano dati regionale che permette di usufruire del servizio per tutto il viaggio. Molti operatori che forniscono questo servizio, tra le altre cose, prevedono piani articolati con i prezzi locali.

Il piano di proprio interesse, tra le altre cose, può essere attivato quando si è pronti a partire, senza dover necessariamente aspettare di essere arrivati a destinazione. Le tariffe disponibili sono anche abbastanza flessibili, ciò vuol dire che si possono attivare in base alle proprie esigenze, quindi per giorni, settimane ma anche mesi.

In sostanza una eSim è proprio come una Sim locale, ad eccezione del fatto che si continua ad usare il proprio normale numero perché si connette con i provider di servizi locali e le torri locali.

Durante il viaggio la scheda Sim principale viene disabilitata (anche se è giusto sapere che esiste la possibilità di poterla usare con la modalità Dual SIM Dual Standby), per poi essere immediatamente riutilizzabile una volta tornati a casa.

Come acquistare una eSim per viaggiare

Acquistare una eSim per viaggiare è molto semplice. Come per le Sim normali, infatti, bisogna prima individuare l’operatore di proprio interesse tra i molti che offrono questo servizio e verificare i piani offerti per il Paese di destinazione. L’acquisto può essere effettuato sul sito o sulla App dedicata dell’operatore scelto, dopodiché occorre seguire le istruzioni utili per installare il profilo eSIM sul proprio dispositivo.

Come accennato, nella maggior parte dei casi si riceve un QR code, ma non è da escludere che possa essere utilizzato l’invio di un codice di attivazione.

Infine, basta seguire le istruzioni per attivare il piano tariffario scelto che a quel punto si è perfettamente liberi di usare.