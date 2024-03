Fonte: iStock Le compagnie che accettano i cani in cabina

Vorremmo organizzare un bel viaggio portando con noi il nostro cane, ma ci fermiamo spesso al pensiero che dovremmo prendere un volo nel quale il nostro amico a quattro zampe potrebbe essere messo in stiva, lontano da noi e forse impaurito. È importante sapere che, seguendo alcune regole dettate da ciascuna compagnia aerea, in molti casi è possibile viaggiare con il nostro cane in cabina.

Le regole per viaggiare in aereo con i propri animali, che valgono per la quasi totalità dei voli aperti al loro trasporto, riguardano il peso degli stessi, che non deve solitamente superare gli 8/10 chili, l’uso del trasportino e la presentazione di una documentazione specifica. Al di sopra della soglia di peso prestabilita, il cane dovrà essere posto in stiva. Ogni vettore ha le proprie regole, che possono essere trovate solitamente sul relativo sito web ufficiale. Ma quali sono le compagnie aeree che accettano i cani in cabina?

Quali compagnie aeree accettano cani in cabina

Sono ormai numerosi i vettori che accettano i cani a bordo insieme ai propri padroni. Ogni compagnia ha le proprie regole ed è bene informarsi opportunamente prima di intraprendere un viaggio in aereo con il nostro amico peloso.

ITA Airways, la compagnia di bandiera italiana, consente il trasporto in cabina dei cani fino ai 10 chili e solo se mantenuto all’interno di un trasportino, meglio se morbido o semirigido. Per la singola tratta, il supplemento da pagare per poter tenere il cane in cabina è di 73 euro per voli nazionali, 95 euro per voli in Europa e Nord Africa (ad esclusione dell’Egitto), e 210 euro per il resto del mondo.

Delta Airlines, celebre compagnia americana, è stata tra le pioniere nel trasporto di cani e altri animali domestici di piccole dimensioni in cabina. La regola generale è che il trasportino, ventilato, possa essere posizionato comodamente sotto il sedile. Vigono alcune limitazioni per animali provenienti da determinati luoghi del mondo (è essenziale consultare sempre le regole della compagnia prima di organizzare il viaggio). Per i voli da/per gli Stati Uniti, Canada e Porto Rico il supplemento di Delta Airlines per il trasporto del nostro amico a quattro zampe è di 95 euro. Per voli al di fuori degli Stati Uniti, invece, il prezzo richiesto è di 200 euro. Inoltre, il cucciolo deve avere almeno 4 mesi di vita per poter volare.

Volotea ammette in cabina i nostri amici pelosi che abbiano almeno 2 mesi di vita, sempre che restino nel loro trasportino che dovrà avere dimensioni massime di 50x40x20 cm. Il peso totale del cane insieme al trasportino e agli accessori necessari non dovrà superare i 10 chili. Inoltre, é concesso portare con noi un solo animale. Aggiungere al proprio volo il nostro amico a quattro zampe costa 39 euro se fatto durante l’acquisto online, 44 euro se tramite call center e 60 euro se acquistato in aeroporto.

Anche la compagnia di bandiera spagnola Iberia permette di trasportare in cabina il nostro cane. Le regole sono simili a quelle delle altre compagnie. Il trasportino può contenete anche più animali insieme, a patto che il peso massimo sia di 8 chili (compreso il contenitore, le cui dimensioni non devono superare i 45x35x25 cm). Tariffa per il trasporto di cani in cabina con Iberia: dai 25 ai 300 euro a seconda della destinazione.

La compagnia olandese KLM accetta i cani in cabina, ma solo per voli effettuati all’interno dell’Europa. Anche in questo caso il peso totale dell’animale e del trasportino non dovrà superare gli 8 chili. Il prezzo per il nostro cane in cabina? dai 30 ai 200 euro a seconda della destinazione di viaggio.

Le compagnie che non accettano cani in cabina

La maggior parte delle compagnie aeree low cost, tra le quali le più note easyJet, Wizzair e Ryanair, non permettono il trasporto di cani e altri animali né in stiva, né in cabina, anche se di piccole dimensioni. L’unica eccezione viene concessa con i cani guida o di assistenza, che possono accompagnare il proprio padrone in aereo e senza costo aggiuntivo (verificare sempre sul sito web della compagnia su quali tratte è possibile tale opzione).

Il consiglio è sempre quello di informarsi in merito alle politiche adottate da ogni compagnia aerea sul trasporto di cani e di altri animali domestici, per non incappare in brutte sorprese e viaggiare in totale tranquillità insieme al nostro adorabile amico a quattro zampe.