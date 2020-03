Visitare la verde Irlanda da casa: il tour virtuale più suggestivo di sempre

editato in: da

L’Irlanda è la terra verde per eccellenza, tanto da essere chiamata l’isola di smeraldo. Le sue bellezze naturali, infatti, attirano ogni anno milioni di turisti che affollano quello che è a tutti gli effetti uno dei Paesi più belli del mondo. E se ancora non siete riusciti a visitare questa terra splendida, perché rinunciare alle sue meraviglie quando si può approfittare di un tour virtuale che vi accompagnerà alla scoperta dei suoi luoghi magici?

Le possibilità sono davvero infinite: vi basterà una connessione ad internet, di un po’ di tempo libero e di tanta fantasia. Vi sembrerà di essere davvero tra le verdi colline irlandesi. E partiamo proprio dalle meraviglie naturali, vista la ricchezza di paesaggi a dir poco affascinanti che l’isola può offrire. Uno degli scorci più belli e più famosi di sempre è quello delle scogliere di Moher, suggestivi promontori a picco sul mare che regalano una vista mozzafiato. Sul sito ufficiale di questo patrimonio naturale potrete ammirare il panorama a 360° e altre attrazioni che si trovano nei paraggi, come la pittoresca torre O’Brien.

Il sito Virtual Visit Tours è invece una miniera di bellezze incredibili, tutte riguardanti l’Irlanda, ovviamente. Si parte dallo splendido National Heritage Park, un vero e proprio museo a cielo aperto dove è possibile ripercorrere la storia della civiltà irlandese. Per chi ama l’archeologia una tappa imperdibile è il Beaghmore: un complesso di monumenti megalitici composto da sette circoli di pietra di varie dimensioni, testimonianza di un passato antichissimo. Altrettanto affascinanti sono le Marble Arch Caves, grotte calcaree che offrono uno dei paesaggi sotterranei più belli d’Europa.

Ma l’Irlanda non è solamente natura: i più romantici apprezzeranno sicuramente il museo dedicato al Titanic, che si trova nella città di Cork. Potrete seguire le orme degli sfortunati passeggeri del transatlantico nell’avventura più tragica mai raccontata. Se invece siete amanti delle atmosfere misteriose dovrete assolutamente andare alla scoperta dei più suggestivi castelli irlandesi, come l’imponente Johnstown Castle o le pittoresche rovine del Kinbane Castle. E poi non perdetevi i romantici villaggi disseminati tra le verdi colline, come il delizioso paesino di Downpatrick.

Arte e cultura non mancano, in Irlanda. Il vostro tour virtuale potrà dunque proseguire su Google Arts & Culture. Qui potrete esplorare le meraviglie racchiuse all’interno della National Library, lo splendido edificio che accoglie la biblioteca nazionale di Dublino. O ancora l’Abbey Theatre e la biblioteca del Trinity College – quest’ultima ha un proprio canale Youtube dedicato agli appassionati di architettura.

Infine, un po’ di svago: il celebre birrificio Guinness Storehouse di Dublino apre i battenti ai visitatori virtuali, con un bellissimo video su Youtube. Mentre su Virtual Visit Tours potrete scoprire cosa si cela all’interno della distilleria Jameson di Midleton, dove viene prodotto il famoso whiskey.