Cosa vedere nei dintorni del Principato di Monaco: località lussuose ed escursioni imperdibili

Il Principato di Monaco è uno dei Paesi più piccoli al mondo, e la località è rinomata per lo stile glamour, gli hotel ricercati, i ristoranti stellati. La associamo al lusso più estremo, all’opulenza senza fine. Se hai sempre sognato di venire qui in vacanza, non limitarti alle esperienze più esclusive, ma arricchisci il tuo itinerario di viaggio con gite da fare in giornata: le cose da vedere nei dintorni di Monaco (o Montecarlo), meta prediletta del Jet-Set, includono un salto a Nizza e Cannes, ma non solo, perché la Riviera Ligure è vicinissima. E pronta a conquistarti con i suoi fiori e le viste panoramiche.

Nizza

Appena 26 minuti di auto da Monaco ti conducono in uno dei luoghi più belli e rinomati della Francia, amato non solo per l’architettura in stile Belle Époque, bensì per l’anima profondamente multiculturale e una movida niente male. Questo territorio, da molti considerato come la Capitale della Costa Azzurra, è perennemente in festa, forse per la sua atmosfera, o per la possibilità di fare delle lunghe passeggiate proprio in riva al mare. L’itinerario a Nizza in giornata ti permette di scoprire il lato più “old” della località, come la “Vieux Nice”, ovvero la Vecchia Nizza: una sorta di cartolina ferma nel tempo, tra palazzi antichi, chiese barocche e la Cattedrale di Santa Reparata, oltre alla dimora dei Principi di Savoia. Non abbiamo dimenticato di citare la Promenade des Anglais, che vanta ben 7 km di passeggiata in una cornice urbana ma affacciata sul mare. Tra i musei da visitare a Nizza, il Museo Matisse è nel quartiere di Cimiez: più di 200 disegni e 70 sculture raccontano la storia del celebre artista.

Cannes

Le escursioni da fare nei dintorni di Monaco ti portano a scoprire Cannes, famosa in tutto il mondo per il Festival del Cinema, ma non solo. Ci vogliono circa 49 minuti in auto per raggiungerla, ma ne vale la pena, soprattutto se ti piace il turismo di lusso. La sua è una posizione privilegiata, soprattutto per le incantevoli spiagge, ma la giornata non può che iniziare dalla passeggiata per eccellenza sulla Croisette, 2 km in cui si alternano stabilimenti balneari e alberghi. Vicina alla Croisette, c’è Rue d’Antibes, una delle vie dello shopping più apprezzate. Il quartiere più antico di Cannes è Suquet, ed è anche il cuore della località, in cui si trovano attrazioni come il Musée de la Castre o la Tour du Masque. Prima di lasciare Cannes, non dimenticare di scattare un selfie davanti al Palais des Festivals, che però è visitabile solo su richiesta.

Èze

Non devi fare molta strada per raggiungere Èze, magnifico borgo medioevale della Costa Azzurra, che si trova proprio su uno sperone di roccia. In italiano lo conosciamo con il nome di Eza, e si suddivide in due parti: quella alta, ovvero nel punto panoramico, è conosciuta come Èze Village, mentre la parte sul mare è nota come Èze Bord-de-Mer. Se la raggiungi in auto, al suo interno non puoi circolare con il veicolo. Una volta che entri nella porta ad arco, il tradizionale accesso al villaggio, non ti consigliamo una meta precisa, ma lasciati conquistare dagli scorci pittoreschi. Sul tuo cammino incontrerai la Chiesa di Nostra Signora dell’Assunzione, in stile barocco, costruita nel 1764, mentre all’interno del borgo vedrai la Cappella della Santa Croce, fondata nel 1306. Imperdibile lo Chateau de la Chevre d’Or, residenza del Principe Guglielmo di Svezia e oggi hotel di lusso.

Mentone

Da Montecarlo, soli 10 km (21 minuti in auto circa) ti portano in una cittadina davvero tranquilla della Costa Azzurra, vicinissima alla Riviera Ligure. Relax è la parola d’ordine, ma anche lusso e verde. Per questo, il nostro primo consiglio da inserire nell’itinerario di viaggio a Mentone è il giardino botanico Val Rahmeh-Menton: una visita che ti permette di scoprire più di 1500 specie di piante. La Perla della Francia nella città vecchia ti ricorda vagamente l’Italia: vicoli, traverse medievali e influenze barocche non mancano. Prosegui il percorso nel quartiere storico di Mentone fermandoti alla Basilica di San Michele Arcangelo e ammira il campanile, che svetta per 53 metri. Come altre località francesi, anche Menton ha la sua Promenade du Soleil: 2 km di passeggiata tra spiagge, bar, ristoranti e negozi. E la vista su Monaco e Monte Carlo è splendida!

Bordighera

Tra le gite da fare nei dintorni di Monaco vicino l’Italia, possiamo forse non inserire Bordighera, tra i borghi autentici, suggestivi e romantici della Riviera dei Fiori? Dista 32,4 km dal Principato, e in auto ci vogliono 39 minuti: la sua bellezza, negli anni, ha conquistato Regine e artisti, come Claude Monet. Inizia a scoprire Bordighera dal Lungomare Argentina, inaugurato nel 1947 da Evita Peròn: la vista, ovviamente, è la Francia. Estremamente particolare da vedere è Capo Sant’Ampelio, dove si trova una chiesa che è stata restaurata; al di sotto, ti attende una scaletta per raggiungere gli scogli e osservare il panorama delle placide acque. Nella parte alta di Bordighera, puoi ammirare il lato più medioevale della zona, con la struttura tipica pentagonale, oltre che le mura. Le porte di accesso sono tre, ovvero Porta Soprana o della Maddalena, Porta Sottana e Porta del Capo o di Sant’Ampelio. E se ami fare trekking in vacanza, non perderti il Sentiero del Beodo, poco fuori dalla parte alta.

Sanremo

Infine, sempre nei dintorni di Monaco, ad appena 48 minuti in auto, un’altra perla italiana: Sanremo, dove si svolge il Festival. Oltre a essere la città più grande della Riviera dei Fiori, è un’autentica meraviglia: un’occasione per ammirare il Teatro Ariston dal vivo e per scoprire la storia della città. L’Ariston si trova esattamente in Via Giacomo Matteotti: sulla strada, puoi fermarti a osservare la Concattedrale di San Siro, costruita nell’811 d.C. e riedificata nel XIII secolo. Il centro storico di Sanremo si chiama “La Pigna”, in virtù della sua forma: oltre alle viuzze e alle salite (piuttosto ripide, a dire il vero), ci sono tanti locali in cui puoi scoprire le specialità sanremesi. Non manca mai un tocco di verde, anzi: nella Città dei Fiori ci sono i famosi Giardini della Regina Elena. La vista panoramica è mozzafiato, con una visuale privilegiata sulla parte vecchia di Sanremo e sul mare.