Vacanze in Liguria a Bordighera: cosa fare e vedere

Fonte: iStock Vista panoramica di Bordighera

Liguria, una delle Regioni preferite per le vacanze estiva di migliaia di turisti, che ogni anni si spostano verso i suoi magnifici territori naturali e le sue bellissime spiagge. Tra queste, spicca sicuramente Bordighera, situata nella splendida Riviera dei Fiori: un vero gioiello nascosto della Costa Ligure.

Questo piccolo borgo ligure si trova a pochi chilometri dal confine francese ed è in grado di unire la bellezza del mare alla storia e alla natura, offrendo così un’esperienza autentica e ricca di fascino. È la destinazione ideale per chi sta programmando una vacanza in Liguria e non vuole perdere luoghi memorabili.

Alla scoperta dei tesori di Bordighera

Bordighera Alta: il centro del borgo antico

Bordighera è nota soprattutto per il suo centro storico, che prende il nome di Bordighera Alta, un luogo che mantiene intatta l’atmosfera e che è riuscito a conservare il suo antico fascino. Il borgo si sviluppa su una collina affacciata sul mare, una piccola cittadina tra cui perdersi e fare un viaggio nel tempo, tra vicoli medievali stretti e piazze silenziose. Girando per i vicoli, infatti, è molto facile trovarsi di fronte a resti di antica mure difensive, che un tempo proteggevano il borgo, e a resti della vecchia cittadella fortificata.

Uno dei punti di interesse principali di Bordighera è la chiesa di Santa Maria Maddalena, un edificio che risale al Tredicesimo secolo, caratterizzato da un elegante stile barocco. La facciata di questa chiesa è ricca di stucchi rococò ed è dominata da un campanile, il quale originariamente veniva utilizzato come torre di avvistamento e dal quale, oggi, si può godere di una vista unica sul borgo e sul mare.

Le ville storiche di Bordighera

Bordighera non è solo sinonimo di mare e bellezze naturali, ma anche di eleganza e cultura. Qui, infatti, sono presenti numerose ville nobiliari sparse per la città, che rappresentano un elemento caratteristico della località. Queste residenze, grazie alla loro bellezza, alla loro architettura raffinata ed ai giardini rigogliosi, attirano numerosi visitatori. Villa Margherita, ad esempio, è un palazzo storico di Bordighera e prende il nome dalla regina Margherita di Savoia, che a lungo ne fece residenza. Oggi, all’interno di questa villa del Diciannovesimo secolo, si ospita una pinacoteca e numerose mostre d’arte.

Non molto lontano è possibile visitare anche Casa Coraggio, dove visse Edmondo De Amicis, famoso scrittore e che oggi rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti della storia e della letteratura.

Da non perdere, inoltre, l’occasione di visitare il Giardino esotico Pallanca: un’oasi botanica di oltre 3.200 specie di piante bellissime, che si estende per più piani che si affacciano sul livello del mare, da cui godere di un panorama bellissimo affacciati sul mare.

Le spiagge di Bordighera

Bordighera è una località balneare molto famosa per le sue spiagge, che rappresentano uno dei principali motivi per cui numerosi turisti, provenienti non solo da diverse parti d’Italia, ma da tutto il mondo, scelgono queste località per le loro vacanze estive.

Lungomare Argentina, ad esempio, è il punto di riferimento per chi ama passeggiare lungo la costa. Si tratta della passeggiata più lunga di tutta la Liguria ed offre una vista spettacolare sul mare, tra palme e giardini ben curati. Da qui è possibile accedere a numero spiagge attrezzate, ideali per chi cerca tutte le comodità ed i servizi necessari, ma anche alle diverse spiagge libere di Bordighera. Tra queste è possibile trovare la Spiaggia di Rattaconigli, che si trova più ad ovest rispetto il centro abitato e nella quale è possibile anche, per chi lo desidera, sfruttare un’area riservata ai cani, in un ambiente selvaggio e naturale.

Cosa fare a Bordighera, tra sport, natura e ed eventi culturali

Bordighera non è solo spiaggia o relax. Qui, infatti, è possibile vivere numerose esperienze ed attività all’aria aperta, che permettono di vivere la bellezza del paesaggio cirocstante.

Ad esempio, gli amanti del trekking e delle camminate all’aperto, possono seguire i diversi sentieri panoramici che si snodano sulle colline alle spalle della città, osservando la costa e l’entroterra da una posizione decisamente privilegiata. Uno dei percorsi più amati dai camminatori è sicuramente quello che conduce al Belvedere di Sasso, da cui trovare l’angolo perfetto per uno scatto altrettanto perfetto della riviera ligure.

Gli appassionati di sport, invece, grazie alle correnti che colpiscono frequentemente Bordighera e questa zona della Liguria, possono dedicarsi a diversi sporti acquatici, come la vela ed il windsurf, ma anche allo snorkeling, grazie alla limpidezza di queste acque. Per tutti coloro che preferiscono passare una giornata all’insegna del relax è possibile noleggiare una bicicletta e percorrere la costa, approfittando così delle numerose piste ciclabili che collegano Bordighera alle località vicine.

Dal punto di vista culturale, poi, Bordighera vanta una vivace scena artistica. Nella famosa Villa Margherita, come già citato, è ospitata la pinacoteca, mentre ogni estate è possibile assistere a mostre, concerti all’aperto e festival teatrali e musicali. Si tratta di eventi che attirano un pubblico proveniente da tutta Italia e che contribuisce a creare un’esperienza unica e stimolante.

Escursioni Imperdibili nei dintorni di Bordighera

Soggiornare a Bordighera è un’ottima occasione per esplorare le località limitrofe. Ad esempio, a pochi chilometri di distanza, si trova il piccolo borgo e principato di Seborga, una località famosa per la sua storia particolare e per il suo antico passato da principato indipendente, con le sue stradine suggestive, gli edifici in pietra e le viste mozzafiato, in grado di rendere la visita qui una giornata indimenticabile.

Nelle vicinanze, a circa trenta minuti, è possibile anche raggiungere Sanremo, la famosa città dei fiori, famosa per lo storico Festival della Canzone Italiana e per il suo casinò. Oltre a questo, è possibile passeggiare per il suo bellissimo centro storico, conosciuto come “la Pigna”, dove passare una piacevole giornata tra vicoli e piazzette. Inoltre, da non perdere i giardini di Villa Ormond, un parco botanico dove trovare piante provenienti da tutto il mondo.

Bordighera è la destinazione ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, della cultura e della natura, punto di partenza per l’esplorazione di vicoli medievali, ma anche per godersi rilassanti giornate sulla spiaggia o scoprire l’eleganza delle sue dimore storiche. Grazie alla sua posizione, questa città è una destinazione che merita assolutamente una visita e dalla quale partire alla scoperta della Liguria e della vicina Costa Azzurra.