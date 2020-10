A bordo del treno di lusso che attraversa la verde Irlanda

editato in: da

Se siete appassionati di Irlanda e l’avete già girata in lungo e in largo non potete perdervi questo viaggio indimenticabile. Un treno, di lusso, attraversa la verde Irlanda portando i turisti a bordo di vagoni d’epoca, tra i paesaggi più belli dell’isola.

Un’esperienza unica per chi pensa di conoscere già tutto di questo splendido Paese e affascinante per chi, invece, la visita per la prima volta.

Le eleganti carrozze del treno Belmond Grand Hibernian – che appartiene alla stessa famiglia dell’Belmond Venice Simplon Orient-Express – sono arredate con boiserie e in stile country, rispecchiando un po’ l’ambiente contadino irlandese.

Il treno ha cinque vagoni-letto che possono ospitare fino a 40 passeggeri, dotati di ogni comfort, tra cui il bagno pesonale, e ispirati all’architettura georgiana di Dublino.

Gli ospiti possono scegliere tra 16 cabine con letti singoli e quattro cabine con letti matrimoniali. Sono tutte dotate di servizi privati, di un armadio, di una scrivania con sedia e di una grande vetrata panoramica per ammirare gli splendidi scorci d’Irlanda. Una delle carrozze del treno è predisposta appositamente per accogliere ospiti a mobilità ridotta.

Ogni carrozza ha il nome di una contea irlandese, ciascuna con il colore predominante del tartan della contea a cui si ispira e la moquette con i disegni tipici dell’isola. Due carrozze ospitano i due ristoranti (Sligo e Wexford), mentre una è la dedicata alla spettacolare carrozza panoramica.

Questa carrozza, dove gli ospiti possono tascorrere le ore durante il viaggio, rievoca l’atmosfera di un tipico pub di Dublino, anche se più elegante ovviamente. È il luogo perfetto per condividere racconti con altri viaggiatori, ascoltare musica “live” e osservare uno scenario sempre diverso, sorseggiando un bicchiere di whisky o una pinta di stout irlandese.

Gli itinerari sono tre e possono durare due, quattro o sei notti. Tutti partono da Dublino e conducono nei luoghi più affascinanti della Repubblica d’Irlanda e dell’Irlanda del Nord.

Il viaggio di due notti, “A Taste of Ireland” è un vero assaggio dell’isola verde e porta a Nord verso Belfast e il museo del Titanic, con la visita del Castello di Hillsborough, la residenza ufficiale della Regina Elisabetta quando viene in Irlanda, di Kilkenny e dell’Ancient East.

Il viaggio di quattro notti “Legends and Loughs”, tra laghi e leggende irlandesi, si dirige verso Ovest, a Cork, al Blarney Castle e al Ross Castle, ai Laghi di Killarney, al Parco Nazionale del Connemara e a Galway.

Il “Grand Tour of Ireland” è un viaggio che dura sei notti e che unisce i due itinerari, consentendo di esplorare gli angoli più nascosti dell’isola di Smeraldo.

Ma quanto costa viaggiare su questo splendido treno di lusso? Si parte da 3.300 euro a passeggero per il tragitto più breve di due notti per arrivare a spenderne anche 9.100. Tutte le escusioni e i servizi a bordo sono però inclusi.