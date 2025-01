In Slovenia le terme più low cost d’Europa

Fonte: iStock Coppia all'interno di una piscina termale coperta

Al confine con la regione italiana del Friuli Venezia Giulia si trova un Paese che si presenta come una terra incantevole, dalla natura verde ed incontaminata, ricca di storia e di cultura. Si tratta della Slovenia, una piccola nazione in grado di offrire un mix perfetto tra relax e benessere, spesso non considerata come una delle mete principali dai turisti, ma che nasconde luoghi imperdibili, assolutamente da visitare.

Inoltre, per chi desidera rigenerarsi, la Slovenia è famosa per i suoi centri termali di alta qualità, con trattamenti per il corpo di ogni tipo, da quelli più tradizionali alle esperienze di benessere più innovative. Un valido motivo per cui visitare questo bellissimo Paese. Ecco alcune delle strutture termali più conosciute, con informazioni utili come orari, prezzi e servizi offerti.

Terme di Čatež

Le Terme di Čatež si trovano nella parte meridionale della Slovenia, nei pressi del confine croato. Si trovano a circa 30 chilometri da Novo Mesto e 100 km da Lubiana, la bellissima capitale slovena, una posizione che le rende facilmente raggiungibili sia in auto, percorrendo l’autostrada A2, sia in treno, giungendo alla stazione di Brežice, che si trova poco distante dal complesso.

Questo centro termale è aperto tutto l’anno ed è composto da diverse “sezioni”, se così è possibile chiamarli, che rispettano orari differenti. Nello specifico:

la Riviera Termale Invernale , dove sono presenti vasche idromassaggio, piscine, scivoli e lettini per massaggi, il tutto nella più grande struttura coperta del Paese, è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00 . Il prezzo di ingresso parte da 17€ per gli adulti e 14€ per i più piccoli, con variazioni nei giorni festivi o nel weekend;

, dove sono presenti vasche idromassaggio, piscine, scivoli e lettini per massaggi, il tutto nella più grande struttura coperta del Paese, è . Il parte da 17€ per gli adulti e 14€ per i più piccoli, con variazioni nei giorni festivi o nel weekend; la Wellness Riviera , ovvero uno spazio di oltre mille metri quadri in cui è possibile rilassarsi fra bagni di vapore salato, bagni turchi, saune finlandesi o ad infrarossi, pediluvi e molto altro, è aperta dalla Domenica al Giovedì dalle 11.00 alle 21.00 ed il Venerdì e Sabato dalle 11.00 alle 24.00 . Il prezzo di ingresso per Wellness Riviera parte da 30€, dal Lunedì al Giovedì, e sale a 46€ il Venerdì e la Domenica e a 50€ per il Sabato e i festivi;

, ovvero uno spazio di oltre mille metri quadri in cui è possibile rilassarsi fra bagni di vapore salato, bagni turchi, saune finlandesi o ad infrarossi, pediluvi e molto altro, è ed . Il prezzo di ingresso per Wellness Riviera parte da 30€, dal Lunedì al Giovedì, e sale a 46€ il Venerdì e la Domenica e a 50€ per il Sabato e i festivi; la Grand Spa Terme è una nuova sezione delle Terme di Čatež all’interno dell’Hotel Terme, al cui interno è presente sia una parte dedicata al fitness, con strumenti all’avanguardia, sia piscine termali che una sauna per nudisti, alla quale possono accedere solo i maggiori di 15 anni. Le piscine sono aperte tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00 , il centro fitness è aperto dalle 10.00 alle 21.00 tutti i giorni e le saune dal Lunedì al Giovedì dalle 15.00 alle 21.00 e dal Venerdì alla Domenica, e nei giorni festivi, dalle 11.00 alle 21.00 . Anche in questo caso il prezzo di ingresso parte da 17€ per gli adulti e 14€ per i ragazzi, se si vuole effettuare solo l’ingresso alle piscine, altrimenti se si vuole anche l’ingresso alle saune il prezzo sale 35€ per adulti durante la settimana e 50€ nel weekend e nei festivi;

è una nuova sezione delle Terme di Čatež all’interno dell’Hotel Terme, al cui interno è presente sia una parte dedicata al fitness, con strumenti all’avanguardia, sia piscine termali che una sauna per nudisti, alla quale possono accedere solo i maggiori di 15 anni. Le , il e le . Anche in questo caso il prezzo di ingresso parte da 17€ per gli adulti e 14€ per i ragazzi, se si vuole effettuare solo l’ingresso alle piscine, altrimenti se si vuole anche l’ingresso alle saune il prezzo sale 35€ per adulti durante la settimana e 50€ nel weekend e nei festivi; il Centro Spa & Wellness , presente all’Hotel Čatež, è il posto perfetto per chi, invece, è alla ricerca di trattamenti benessere tipici del Medio-Oriente, con massaggi e saune, ed è aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 . I prezzi per il centro SPA & Wellness sono vari e dipende molto dal tipo di trattamento scelto. In questo caso si consiglia di consultare direttamente il listino prezzi presente sul sito ufficiale;

, presente all’Hotel Čatež, è il posto perfetto per chi, invece, è alla ricerca di trattamenti benessere tipici del Medio-Oriente, con massaggi e saune, ed è . I prezzi per il centro SPA & Wellness sono vari e dipende molto dal tipo di trattamento scelto. In questo caso si consiglia di consultare direttamente il listino prezzi presente sul sito ufficiale; infine, è presente anche la Riviera Termale Estiva, un complesso enorme dove le famiglie potranno divertirsi all’interno di diverse piscine, anche con le onde, con scivoli e giochi, ma anche piscine olimpioniche o percorsi avventura. Questa sezione apre generalmente da metà Aprile a metà Settembre, tutti i giorni e dalle 10.00 alle 18.00. I prezzi rispecchiano quelli della Riviera Termale Invernale.

Fonte: iStock

Terme Dobrna

Un altro centro termale degno di nota è quelle delle terme Dobrna, che si trovano nella Slovenia orientale, facilmente raggiungibili dalla capitale con un viaggio di poco più di ottanta chilometri. Raggiungere queste terme, infatti, è molto semplice in quanto da Lubiana basta seguire le indicazioni per Maribor, dopodiché la destinazione finale è ben segnalata, con parcheggi comodi per chi decide di giungere qui in auto.

Qui sono presenti diverse strutture presso le quali è possibile soggiornare e, allo stesso tempo, godere del centro termale presente, con le sue piscine. È presente il centro di bellezza e benessere “La Vita” presso cui gli ospiti possono scegliere tra diversi trattamenti benessere, come i massaggi, a partire da 30€, per una durata di 20 minuti, fino ad anche 100€ per un massaggio di coppia al cioccolato, oltre che la possibilità di scegliere tra numerosi trattamenti per parti specifiche del corpo. Il centro è aperto dal Lunedì al Sabato dalle 08.00 alle 18.00 e la Domenica ed i giorni festivi dalle 09.00 alle 14.00.

C’è anche l’Arbora SPA, dove gli ospiti possono scegliere fra diversi tipi di saune, bagni turchi, grotte di ghiaccio, vasche idromassaggio, sia al coperto che all’esterno, oppure piscine rinfrescanti. Il centro è aperto dal Lunedì al Giovedì dalle 12.00 alle 20.00, il Venerdì dalle 12.00 alle 22.00, il Sabato dalle 10.00 alle 22.00 e la Domenica ed i festivi dalle 10.00 alle 20.00. Il prezzo di ingresso, invece, varia a seconda della giornata scelta e se si decide anche di acquistare l’ingresso per le piscine. Quindi, il costo d’ingresso di 23€ per i giorni della settimana e 28€ per il weekend, solo SPA, e di 30€ durante la settimana e 35€ weekend e festivi per chi decide anche l’ingresso alle piscine.

Infine, le Piscine Termali presenti al terzo piano dell’Hotel Vita, che sono aperte tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00 ed il cui prezzo di ingresso parte da 19€ per gli adulti e 14€ per i bambini dai 5 ai 14 anni, con possibilità di aggiungere un “pacchetto pranzo”.

Fonte: iStock

Terme di Ptuj

Nella parte settentrionale della Slovenia, nei pressa della città storica di Ptuj, la più antica cittadina del Paese, la cui tradizione termale risale addirittura al Medioevo, data la presenza di bagni pubblici nella zona che risale addirittura al 1311. È possibile raggiungere il centro termale facilmente sia in auto, tramite l’autostrada A4 slovena, sia in treno, in quanto presente la stazione centrale ferroviaria di Ptuj.

Il parco termale delle Terme di Ptuj è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00. Anche qui, il prezzo di ingresso è basso ed è alla portata di tutti. Dal Lunedì al Venerdì l’ingresso giornaliero è di 22€ per gli adulti e di 12,60€ per i bambini dai 5 ai 15 anni e 15,30€ per pensionati e studenti. A questi è possibile aggiungere un sovrapprezzo, così da ottenere anche un pranzo o una cena presso il ristorante Zila. Il Sabato, la Domenica o i giorni festivi i prezzi sono rispettivamente 22€, 15,50€ e 18,70€. Sono presenti 7 piscine termali in totale, di cui una all’aperto disponibile tutto l’anno, dove adulti e bambini possono divertirsi anche grazie alla presenza di scivoli, piscine con le onde ed olimpioniche.

Per le famiglie è possibile acquistare anche pacchetti famiglia, a partire da 27,50€, nei giorni feriali per un adulto ed un bambino, a salire in base all’aumento dei componenti della famiglia, oppure pacchetti di abbonamento annuali o per ingressi limitati.

Alle terme di Ptuj sono presenti anche le saune sia interne, che esterne. Le saune interne sono aperte il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 12.00 alle 20.30 ed il Mercoledì, Sabato, Domenica e festivi dalle 9.00 alle 20.30. Le saune all’aperto, invece, il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 14.00 alle 20.00 ed il Mercoledì, Sabato, Domenica e festivi dalle 11.00 alle 20.00.

Fonte: iStock

Terme 3000 di Moravske Toplice

Infine, fra i centri termali più conosciuti della Slovenia è presente anche il centro Terme 3000 di Moravske Toplice, che si trova nella bellissima e pittoresca regione del Prekmurjie, sempre nella parte settentrionale della Slovenia, facilmente raggiungibile sia in auto, che in treno, arrivando alla vicina stazione di Murska Sobota.

Il complesso Terme 3000 è un centro molto ben strutturato, composto da diversi tipi di alloggi, come Hotel e Bungalow, ma anche appartamenti e campeggi, oltre che 32 differenti piscine e bagni, un centro medico e rigenerante, 2 centri wellness ed aree gioco per bambini, in aggiunta anche diversi centri meeting.

Per l’ingresso al centro termale e alle piscine è possibile anche acquistare un Aquapass, ovvero un biglietto dal costo di 22€ per gli adulti e di 16€ per i bambini, che consente di entrare in diversi centri della regione, fra cui anche quelle delle Terme di Ptuj, di cui si è parlato in precedenza. Nello specifico, le Terme 3000 di Moravske Toplice con le sue piscine è la scelta giusta per chi decide di passare un’esperienza rilassante e divertente in famiglia, grazie anche alla presenza di attività per tutte le età. Inoltre, è presenti anche un’area sauna, dove gli adulti possono rilassarsi e ritrovare riposo. Le piscine sono aperte tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00 e l’area saune dalle 10.00 alle 20.30.

È presente anche un centro medico, dove gli ospiti possono godere del Bagno Nero, ovvero una piscina formata dall’acqua termo minerale nera, conosciuta anche come l’acqua più calda della Slovenia, particolarmente efficace per i problemi articolari. Inoltre, sono presenti anche attrezzature ad hoc e personale esperto, specializzato per la cura di malattie specifiche degenerative e riabilitazioni in seguito ad infortuni o interventi chirurgici. In questo caso i prezzi variano a seconda del trattamento richiesto e pertanto si consiglia di visitare il sito ufficiale del centro medico Terme 3000.

Con i suoi paesaggi mozzafiato, una cultura ricca e un’offerta termale senza pari, la Slovenia si conferma una destinazione imperdibile per chi cerca una fuga rigenerante, ad un prezzo realmente accessibile a tutti, dove trovare serenità e relax, sia in famiglia, che accompagnati dal proprio partner o amici. Strutture che possono essere riconosciute sicuramente fra le terme più affascinanti e grandi d’Europa.