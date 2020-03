Relax alle Terme di Čatež, in Slovenia

editato in: da

Le spettacolari terme di Čatež sono situate in territorio sloveno, in prossimità del confine con la vicina Croazia. Le loro origini risalgono a ben 220 anni fa, ma sin dai tempi dell’Impero Romano si parlava delle acque calde termali di questa zona e del loro effetto benefico sull’uomo, a dimostrazione che le terme rivestivano una certa importanza anche in tempi molto antichi.

Oggi, le sue 11 sorgenti, profonde ben 600 metri, donano acqua calda compresa tra i 58 e i 63 °C, la cui preziosa qualità dagli effetti curativi, documentati dal centro salute della struttura, viene utilizzata come base per gli innumerevoli trattamenti e le tantissime terapie del centro, oltre che per alimentare i divertenti parchi acquatici di questo spettacolare luogo termale.

Le terme: tra benessere e divertimento

L’oasi delle terme di Čatež è un luogo dove poter ritrovare relax e salute ma anche dove farsi trascinare dal divertimento e dove poter usufruire di servizi ed attrazioni, per accontentare sia i più piccoli che i più grandi e vivere indimenticabili momenti in famiglia. E’ ideale anche per trascorrere del tempo con gli amici, per gli amanti dello sport o per una romantica esperienza di coppia: questo vero e proprio paradiso aiuta a lasciarsi alle spalle lo stress di tutti i giorni facendosi rapire da coccole e calde acque benefiche. Grazie ai circa 12.000 mq di superficie acquatica, è considerato come uno dei principali aquapark termali d’Europa, apprezzato da avventori provenienti da svariate parti del mondo in qualsiasi periodo dell’anno. Le calde acque che sgorgano nel perimetro delle terme sono ricche di minerali quali magnesio, calcio, ossido di zolfo e molti altri benefici elementi naturali, sfruttati sia per scopi prettamente curativi che come piacevole addizione alle strutture di svago dell’area.

E’ proprio di acqua termale che sono rifornite le due distinte aree delle Terme di Čatež, aperte 365 giorni all’anno: la Riviera Termale Invernale e la Riviera Termale Estiva. Durante i mesi freddi nella Riviera Invernale è possibile divertirsi sotto le calde cascate, nella piscina con la fiabesca nave pirata, con i trampolini o con le onde del fiume rapido. Per gli amanti dello sport invece, sicuramente da non perdere è la possibilità di fare surf tra le onde della piscina attrezzata ed immancabile è anche una sosta nelle grotte relax artificiali. Nei mesi caldi invece, nella Riviera Estiva, ci si può far riscaldare dai raggi del sole sotto un cielo blu, rinfrescarsi e rigenerarsi nelle acque termali, rilassarsi nella piscina dalla forma irregolare grazie al massaggio benefico delle sue bollicine, ma anche divertirsi con i grandissimi palloni acquatici, le enormi ciambelle e i vorticosi scivoli.

L’Acquapark delle terme Catež è situato all’interno della struttura dell’hotel Zusterna, e nei suoi 1200 mq comprende piscine termali ed anche di acqua di mare, per unire al sano divertimento i migliori vantaggi della talassoterapia. Per godersi questo luogo magico il biglietto di entrata giornaliero parte da 14.50 € per gli adulti e 10€ per i bambini da 4 a 14 anni nei giorni feriali, che diventano 17€ per gli adulti e 13€ per i bambini nelle giornate festive. Sono previsti anche ingressi di 2 o 3 ore, perfetti per avere un veloce assaggio dell’acquapark. Numerosi sono anche i servizi benessere che le Terme di Catež in Slovenia offrono, come le diverse saune che offrono momenti di relax, dove liberarsi di tutte le tensioni muscolari e diminuire i dolori reumatici: dalla sauna salina alla classica sauna finlandese, fino alla sauna a raggi infrarossi, gli ambienti di queste terme slovene accontentano anche i più esigenti.

I trattamenti benessere e riabilitativi di Catež

Non mancano in questo universo di pace anche le opportunità di farsi viziare da massaggi di ogni tipo, programmi cosmetici e trattamenti estetici per ritrovare la serenità interiore ma anche bellezza esteriore. E’ possibile qui usufruire di programmi benessere giornalieri che a partire da 43€ offrono massaggi corpo ed accesso ai bagni nelle piscine termali, alle saune ed al bagno turco, oppure concedersi lunghi periodi di distacco totale dal mondo nel quale concentrarsi unicamente su sé stessi e sulle proprie esigenze: sono diversi i programmi della durata di cinque giorni sia per lui che per lei che, con prezzi che si aggirano tra i 200€ ed i 360€ a seconda delle richieste e della stagione, rappresentano veri cammini di ricerca del più totale benessere personale. Elemento di vanto per le terme è la presenza di un centro salute gestito da un team medico di grandi professionisti, costituito da specialisti in fisiatria, ortopedia, neurochirurgia, fisioterapia e molti altri campi della medicina e della medicina estetica.

Al suo interno si svolgono programmi curativi e riabilitativi che utilizzano le tecniche come quelle della balneoterapia e dell’idrokinesiterapia per curare stati reumatici, patologie ginecologiche e traumi sportivi o post operatori, con attrezzature di altissimo livello in grado di far fronte alle esigenze di qualsiasi paziente. E’ possibile usufruire di singoli servizi quali terapie assistite di ginnastica acquatica, sedute di training pre e post parto o impacchi di fango per meno di 20€, oppure optare per percorsi completi di colloquio individuale, anamnesi e pianificazione di cicli di terapie specifiche assistite, per prezzi che si aggirano sui 180/200€. Infinite opzioni dunque con un unico scopo: il completo benessere psicofisico degli avventori delle Terme, che possono qui rinfrescare la mente, curare il corpo e distendersi completamente.

Opportunità di soggiorno per tutti i gusti e per tutti i palati

Molta attenzione viene data alle Terme di Čatež anche all’aspetto culinario, grazie alla presenza di diversi ristoranti che offrono pietanze deliziose e salutari, oltre che bar e pasticcerie per accontentare tutti i palati, anche i più esigenti. E’ possibile inoltre farsi creare qui dei protocolli dietetici personalizzati sulla base delle necessità individuali, per unire la più sana alimentazione alla più profonda cura di sé. Le terme di Čatež offrono la possibilità di soggiornare al proprio interno, per non perdersi neanche un momento della loro benefico influsso. Si può pernottare qui scegliendo tra diversi hotel di alta categoria, che vanno dalle 3 alle 4 stelle, per un soggiorno all’insegna del comfort.

Ma per chi desidera maggiore libertà o ha voglia di avventura può optare, a partire da un costo di circa 20€ a notte, tra gli appartamenti di Čatež, il campeggio e le case mobili, o i più originali Villaggio Indiano ed il Golfo dei Pirati. Nel Villaggio indiano si può dormire in una vera tenda teepee e fare esperienza delle suggestive abitudini di vita degli indiani d’America, mentre nel Golfo Dei Pirati le famiglie possono vivere momenti indimenticabili soggiornando all’interno di simpatiche casette sulle palafitta. Un mondo di opzioni, quello offerto da queste particolari Terme, davvero unico nel suo genere ed infinitamente avvincente.

Come arrivare alle Terme di Čatež

E’ possibile raggiungere le terme di Čatež in auto, poiché lo stabilimento si trova a pochi minuti dallo svincolo dell’autostrada che collega Lubiana a Zagabria. Grazie alla vicinanza con l’importante stazione ferroviaria di Dobova, la struttura può essere raggiunta comodamente anche in treno, mentre per chi viene da più lontano l’aeroporto di Zagabria è il più vicino alle Terme e dista circa 47 km dalla località: è possibile da lì prendere un taxi per le terme o noleggiare un auto in loco. Oltre che splendide, le Terme di Čatež sono anche raggiungibili con ogni mezzo di trasporto, rendendole un soggiorno tra le sue acque davvero irrinunciabile.