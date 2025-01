Terme di Comano, benessere tra paesaggi naturali mozzafiato

Fonte: iStock Dove rilassarsi alle terme in Italia

Ci sono paesaggi che solo a vederli ricaricano le energie con la loro bellezza naturale, come le Dolomiti di Brenta. Immaginate di trascorrere un weekend tra le vette di questo gruppo montuoso selvaggio e maestoso, fra trekking e vie ferrate. Per renderlo ancora più perfetto vi mancherebbe solo una cosa: dei momenti di relax e benessere che, per fortuna, qui non sono difficili da trovare.

Ai piedi delle splendide Dolomiti di Brenta, infatti, si trovano le Terme di Comano, dove l’acqua termale cura e regala benefici sia al corpo che alla mente. Qui vengono proposti tanti percorsi benessere e bellezza, oltre che un parco di 14 ettari con attività all’aria aperta e percorsi sensoriali.

Come arrivare alle Terme di Comano

Il benessere viene dalla natura e le Terme di Comano rappresentano l’incontro perfetto tra le bellezze della montagna e i benefici delle sue acque. Siamo a Comano Terme, in provincia di Trento, in un centro inserito nell’area UNESCO della Riserva della Biosfera delle Alpi di Ledro e della Judicaria, situato tra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta.

Grazie alla sua posizione, il centro termale può essere raggiunto facilmente con ogni mezzo:

in auto : prendete l’autostrada del Brennero A22 con uscita Trento Nord o Sud; al casello prendete la direzione Madonna di Campiglio e in 30 chilometri raggiungerete la vostra destinazione. Da Brescia, invece, si consigliata la SS del Caffaro (km 100).

: prendete l’autostrada del Brennero A22 con uscita Trento Nord o Sud; al casello prendete la direzione Madonna di Campiglio e in 30 chilometri raggiungerete la vostra destinazione. Da Brescia, invece, si consigliata la SS del Caffaro (km 100). in treno: arrivate alla stazione ferroviaria di Trento e proseguite con l’autobus di linea Trentino Trasporti con direzione Terme di Comano – Ponte Arche.

Giorni di apertura e orari delle Terme di Comano

Scegliere il Trentino per una vacanza in montagna è un vero toccasana per il benessere psicofisico, se poi si scelgono le cure termali e i numerosi e variegati bagni, il soggiorno diventa un vero piacere. Le Terme di Comano hanno carattere stagionale e solitamente il periodo di apertura va da aprile a novembre, con un’ulteriore apertura invernale prevista solitamente da metà dicembre a metà gennaio. Nel 2025, la stagione comincerà il 17 aprile. Per chi ha necessità del poliambulatorio specialistico per visite ed esami diagnostici, invece, potrà usufruire dei servizi tutto l’anno e su prenotazione.

Prezzi Terme di Comano

Un giorno alle Terme di Comano, tra le più belle esperienze benessere da fare in Trentino, costa a partire da 85 euro a persona; tutti i venerdì l’ingresso per un’intera giornata alla Thermal SPA per 2 persone con pranzo ha un prezzo scontato di 150 euro a coppia; il percorso antiossidante e antismog per le vie respiratorie costa 40 euro.

L’ingresso al Day Spa, possibile dalle 9:30 alle 18:00, vi permetterà di accedere liberamente alla piscina esterna semi olimpionica con acqua termale clorata collegata alla piscina termale interna panoramica, agli idromassaggi e alle cascate terapeutiche, oltre che alla piscina esterna su terrazza panoramica con acqua dolce (disponibile solo durante il periodo estivo). Non manca una piscina interna di acqua dolce, doccia termale nebulizzata, aree relax interne e lettino personale a bordo piscina o sul prato del parco.

Trattamenti e servizi alle Terme di Comano

Le sorgenti termali di Comano sono ricche di sali minerali quali magnesio, calcio e bicarbonato. Le acque tiepide curano in maniera naturale tutti i disturbi della pelle come la dermatite atopica, la psoriasi, eritemi, arrossamenti, pruriti e i disturbi presenti sulla pelle dei neonati.

All’interno del centro troverete un’area saune e bagni di vapore con bio-sauna, bagno thalasso e bagno mediterraneo, piscine interne ed esterne, tra le quali una terrazza panoramica con acqua dolce aperta d’estate e aree relax.

Una proposta molto interessante è quella relativa alle attività all’aria aperta e al Natural Wellness. La struttura è immersa in un paesaggio di incredibile bellezza dove vengono organizzate esperienze a contatto con la natura. Tra queste citiamo il forest bathing (bagno di foresta), che vi permetterà di immergervi nell’atmosfera del bosco, e il percorso sensoriale. Quest’ultimo rappresenta un sentiero tra gli alberi da affrontare a piedi nudi lungo una sequenza di undici “stazioni sensoriali”, ciascuna delle quali composta da materiali diversi per stimolare i vostri sensi.

Infine, le Terme di Comano propongono anche tanti trattamenti personalizzati e massaggi, da quelli terapeutici a quelli più esperienziali, fino ai rituali con candele e alle pietre del Sarca.

Info utili sulle Terme di Comano

Le Terme di Comano sono sicuramente una delle terme più belle da visitare in Italia, dove la protagonista assoluta è l’acqua termale di Comano, famosa per le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive e detossinanti. Se arrivate in auto, in sede è presente un ampio parcheggio gratuito, mentre se arrivate con il vostro camper potete lasciarlo nell’area sosta apposita a Ponte Arche.

Se avete bisogno di maggiori informazioni sul centro termale, sui servizi e trattamenti offerti e per prenotare la vostra giornata di relax e benessere, trovate tutti i contatti necessari sul sito ufficiale della struttura.