Terme di Lignano. La penisola del benessere

Lignano Sabbiadoro

Immerse nel verde rigoglioso di Lignano Riviera e affacciate sulle coste dell’Alto Adriatico e sul lunghissimo arenile di sabbia dorata, le Terme di Lignano sono un luogo di pace e relax dove rigenerare mente e corpo e, allo stesso tempo, sono un’oasi in cui godere della stagione più calda dell’anno.

Non tutti lo sanno, ma Lignano Sabbiadoro non è solo una splendida stazione balneare del Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine, ma è anche una rinomata stazione termale che offre acqua marina dalle importanti proprietà benefiche per bagni talassoterapici e tanti altri trattamenti mirati al benessere psicofisico. Aperto durante le stagioni più calde, il Parco Termale è accompagnato dal centro Beauty & Spa delle Terme di Lignano, che con la sua moderna struttura coccola i suoi ospiti con diversi trattamenti personalizzati.

Come arrivare alle Terme di Lignano

Per arrivare le Terme di Lignano, nella selvaggia frazione di Riviera ai bordi della Laguna di Marano (in Veneto), il mezzo ideale da utilizzare è l’auto. Si raggiungono facilmente dalle principali città del Nord Italia, quindi da Milano, Venezia, Brescia e Verona, percorrendo l’Autostrada A4 Torino-Trieste e uscendo al casello di Latisana per poi dirigersi verso sud sulla Statale 354, che conduce direttamente fino a Lignano Sabbiadoro.

Anche da Grado si può raggiungere Lignano Sabbiadoro, sfruttando i collegamenti in barca attraverso la laguna.

Utilizzando il treno, invece, si percorre la linea ferroviaria Venezia-Trieste e si scende alla Stazione FS di Latisana. Da lì si prende il bus diretto per Lignano.

Giorni apertura e orari Terme di Lignano

Il Parco Termale di Lignano, con le sue piscine, è aperto soltanto nelle stagioni più calde dell’anno, tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00. Anche il centro benessere è aperto durante la stagione calda, tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30.

Per scoprire le date di apertura e chiusura delle Terme di Lignano, che possono variare di anno in anno, consigliamo di consultare il sito ufficiale della struttura e i suoi canali social.

Prezzi Terme di Lignano

Il Parco Termale Riviera Resort ha prezzi che variano dai 32 euro per l’ingresso giornaliero degli adulti, ai 20 euro per bambini dai 3 agli 11 anni. I prezzi si riducono se si sceglie la formula mattutina (ingresso fino alle ore 14), o pomeridiana (dalle ore 14).

Esistono riduzioni per invalidi (del 10%), abbonamenti, scontistiche e promozioni. L’abbonamento per adulti (5 ingressi giornalieri) costa 130 euro, mentre per bambini da 3 a 11 anni viene 80 euro. Ma non solo: si entra gratis il giorno del proprio compleanno, e si ha diritto a uno sconto del 20% sull’ingresso se si prenotano ombrelloni e lettini per almeno 6 giorni continuativi in uno stabilimento balneare di Lignano Riviera.

Per tutti i dettagli sui prezzi e sulle promozioni, consigliamo di visionare il sito web ufficiale della struttura.

Trattamenti e servizi Terme di Lignano

Le Terme di Lignano, tra le più belle d’Italia, rappresentano il connubio perfetto tra benessere e divertimento al mare per tutta la famiglia. Non si tratta delle classiche terme con vasche piene di acque minerali sorgive, ma le proprietà dell’acqua del mare, della sabbia e dell’aria di questo luogo hanno effetti benefici sulla salute, sulla bellezza e sul benessere psico fisico.

L’acqua di Lignano Sabbiadoro Terme, classificata come salso-iodica, viene riscaldata alla temperatura di 34° C e viene convogliata in una piscina coperta. Grazie alle sue proprietà, è indicata per contrastare i sintomi delle patologie artro-scheletrico-muscolari, sia di origine cronica, sia transitoria, come i problemi dovuti a fratture o ad un’attività sportiva particolarmente intensa. Queste acque sono ideali anche per curare le malattie delle alte e basse vie respiratorie.

Le Terme di Lignano fanno parte della catena di benessere e rémise en forme Maurice Mességué e si avvalgono di un’equipe di professionisti per la cura di ogni cliente.

Tra i trattamenti proposti, troviamo quelli curativi come i bagni talassoterapici (grazie alle acque marine), l’elioterapia (grazie all’aria salmastra) e la psammatoterapia (sabbiature). Ad essi si affiancano altri servizi mirati al fitness, alla corretta alimentazione, alla meditazione e alla diagnostica fisica e psicologica.

Si può usufruire anche di diversi tipi di massaggi (come shiatsu, thailandese e riflessologia plantare) e di trattamenti estetici per viso e corpo, oltre che del solarium. Non mancano anche altri servizi, come la ristorazione, il noleggio ombrelloni e le attività per bambini.

Info utili Terme di Lignano

Per consultare orari, prezzi e stagionalità del centro termale di Lignano, consigliamo di consultare il sito ufficiale della struttura o le pagine social, oppure di chiamare al numero +39 0431 422217.

Trovare parcheggio alle Terme di Lignano e, in generale a Lignano Riviera, è semplice perché si trovano vari punti in cui poter lasciare l’auto, anche di fronte all’entrata della struttura.

Gli altri luoghi del benessere a Lignano Sabbiadoro

Le aree di Lignano Sabbiadoro dedicate al wellness non finiscono con le Terme di Lignano. Alcuni hotel e resort ospitano SPA e centri benessere in cui farsi coccolare e prendersi cura del proprio corpo e della propria mente. Dalle saune al bagno turco, dai trattamenti estetici personalizzati ai massaggi olistici, c’è l’imbarazzo della scelta.

Tra questi troviamo: il Green Village Resort, con la sua elegante Open SPA e l’area benessere con due saune, bagno turco e vasca idromassaggio con acqua a 34°C; il Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant (stabilimento balneare n. 19), con area wellness a disposizione dei clienti con piscine idromassaggio e sauna; l’Hotel Florida, con un’intima e raffinata SPA, un centro benessere dotato di zona relax, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali a cascata per la cromo e l’aromaterapia, oltre a percorsi benessere e programmi personalizzati su richiesta.